Politie Venlo neemt Ferrari Testarossa (en meer) in beslag

Bij een grootschalige actie van de politie, de FIOD en de Defensie werd er van alles in beslag genomen, waaronder deze Testarossa.

Het gebeurt tegenwoordig om de haverklap dat de politie een stelletje zeer dikke auto’s in beslag neemt. Twee weken terug was het nog raak in Amersfoort, toen de politie onder meer een Aventador en een AMG GT-R buit maakte. Deze week heeft de politie een grote slag geslagen in het Limburgse Venlo.

De politie rook in dit geval onraad bij een recyclingbedrijf. De verdenking is dat men zich hier bezighield met witwassen, heling en nog wat meer strafbare feiten. Daarom is het terrein met behulp van Defensie en de FIOD de afgelopen dagen volledig uitgekamd. De vangst viel niet tegen.

Om te beginnen trof de politie er enkele honderden kilo’s goud aan. De tien vuurwapens die werden aangetroffen pleitten ook niet in het voordeel van het bedrijf. Verder zijn er bankbiljetten ter waarde van €450.000, diverse horloges (waaronder Rolexen en Audemars Piguet’s), drie panden en – natuurlijk het meest interessante – een aantal dure auto’s in beslag genomen. Twee personen zijn in de boeien geslagen.

Meestal zijn het moderne sportauto’s die in beslag worden genomen, maar deze keer was er ook een Ferrari Testarossa bij. Het exemplaar is, zoals het gros van de Testarossa’s, uitgevoerd in Rosso Corsa en verkeert ogenschijnlijk in een puike conditie. Houdt Domeinen dus maar in de gaten.

De Testarossa was niet de enige dikke auto die in beslag werd genomen. In de video is te zien dat er ook een witte Maserati Levante en een eveneens witte Porsche Cayenne zijn ingevorderd. Het is niet bekend of deze auto’s eerst zwart waren.

Foto’s en video: Openbaar Ministerie