'Elektrische Mercedes C-klasse komt pas na 2024' - Autoblog.nl

Een elektrische D-segment sedan van Mercedes komt er wel, maar niet op korte termijn.

Eerder deze week was er belangrijk nieuws uit Stuttgart: een geheel nieuwe generatie van de C-klasse. Qua uiterlijk waren er weinig verrassingen, maar het motorgamma is flink gewijzigd. De C-klasse is er nu uitsluitend met viercilinders leverbaar, in combinatie met een elektromotor of op z’n minst een 48V-generator. Mercedes kan nu dus trots roepen dat alle varianten geëlektrificeerd zijn.

Dit roept de vraag op: komt er ook een volledig elektrische C-klasse? Het antwoord is nee. Voorlopig niet, althans. Volgens COO Markus Schäfer zal de elektrische versie van de C-klasse niet voor 2024 arriveren. Daarbij moet je niet denken aan een C-klasse met een andere aandrijflijn, maar aan een afzonderlijk model. Hoogstwaarschijnlijk gaat die dus EQC heten.

We horen jullie denken: er is toch al een EQC? Dat klopt, maar Mercedes heeft het zichzelf een beetje lastig gemaakt met de naamgeving. In de basis is het vrij logisch: de aanduidingen A, C, E en S verwijzen naar het formaat en als het een SUV wordt daar GL voor geplakt.

Het probleem is alleen dat het EQ-label hier geen ruimte voor laat. De elektrische equivalenten van de E-klasse en de GLE gaan daarom allebei EQE heten. Bij de S-klasse en de GLS is het idem dito. Waarschijnlijk zal er naast de huidige EQC SUV dus op een gegeven moment ook een EQC Sedan komen.

Dat gaat nog wel even duren. Eerst volgen namelijk de EQB, EQE, EQE SUV, EQS en EQS SUV. Pas daarna komt de EQC aan de beurt. Dit model zal op een ander platform komen te staan dan de EQE en EQS, namelijk het nieuwe MMA-platform. Het lijkt er dus op dat Mercedes rake klappen wil uitdelen.

Bron: Autocar