Volkswagen maakt autoverkopers onnodig bij proefrit

“Alexa, hoe drift ik met mijn Volkswagen ID.4?”

Wij bij Autoblog proberen jullie met onze rijtesten een goed beeld te geven van nieuwe auto’s. Wouter en voorheen Bart nemen de auto even uitgebreid met je door en vertellen je dan of hij geslaagd is of niet. Toch geeft het altijd een extra dimensie als je even zelf een proefrit maakt. Wouter kan je veel melden, maar of het jou ook bevalt moet je toch altijd even zelf aanvoelen.

Verkoper

Bij een proefrit wordt je vaak even een dagdeel op pad gestuurd met de auto in kwestie om er mee te rijden, even te kijken wat ‘ie allemaal kan en een algemene indruk. Het kan zijn dat je dan wat features over het hoofd ziet, of niet helemaal snapt hoe het werkt. Normaliter stap je dan na de proefrit even op de verkoper af, maar Volkswagen heeft iets bedacht waarmee je geen verkoper meer nodig heeft. Volkswagen start een test met de ID.4 waar Amazon Alexa je helpt met de proefrit.

Volkswagen ID.4 proefrit met Alexa

Het werkt eigenlijk heel simpel. Je krijgt gewoon een Volkswagen ID.4 mee om aan de tand te voelen, eentje die Amazon Alexa heeft op een Amazon Echo-apparaat. Heb jij tijdens je proefrit vragen, dan hoef je alleen maar middels de slagzin “Alexa” je vraag te stellen. Op vrijwel alle vragen die te maken hebben met de specs en features van de auto, kan Alexa dan antwoord geven. Klinkt als best een tof idee.

Volgens Volkswagen en Amazon zorgt dit ervoor dat Alexa je alles kan vertellen over de ID.4, zonder een verkoper in het midden die opdringerig overkomt. Die zal je vrij snel allerlei gekke dingen aansmeren, terwijl Alexa gewoon recht-toe-recht-aan een antwoord geeft. Het gaat dus om een proef dan wel een tijdelijk experiment, momenteel gaat het om alleen een korte periode in september en oktober en alleen in de VS. Ook mag je alleen de Amazon Alexa proefrit maken in een Volkswagen ID.4.

Overigens hoeven potentiële klanten niet aan Alexa te vragen of de Volkswagen ID.4, met zijn achterwielaandrijving, kan driften. Dat heeft Wouter namelijk al wél voor je uitgezocht.