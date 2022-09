Dít is de goedkoopste Audi RS4 B7 van Marktplaats

Ben jij ook weer geprikkeld om te kijken naar een Audi RS4 van de B7 generatie op Marktplaats? Dit moet je minimaal uitgeven.

Vorige week mochten we voor het eerst genieten van het nieuwste avontuur van The Grand Tour. Zonder de hele aflevering te spoilen: het idee is een epische roadtrip door Scandinavië, voorbij de poolcirkelgrens, met drie ‘rallyauto’s’. James en Richard kozen de bekende rivalen uit de rallysport in de vorm van de Mitsubishi Lancer Evolution en de Subaru Impreza. Jeremy koos voor een auto waar al gelijk de grap over werd gemaakt: stiekem is het geen rallyauto. Het is namelijk een Audi RS4 (B7).

Audi RS4 B7

Ook al bouwt alles met Audi’s Quattro vierwielaandrijving voort op het succes van Audi in de rally, het is niet zo dat de RS4 ook echt de zandpaden van de wereld heeft gezien met een rallyrijder achter het stuur. De auto heeft het in theorie in zich om een lekker rallykanon te zijn, maar de auto is niet gehomologeerd voor officieel rallyrijden. Maakt niet uit, dankzij het camerawerk van Amazon en de heerlijke, bijna old school TopGear achtige special van het drietal, staat de Audi RS4 B7 weer op het netvlies van menig autofanaat. Wat doe je dan? Marktplaats aanzwengelen en zoeken naar goedkope exemplaren van de Audi RS4 B7.

Goedkoopste Audi RS4 B7 Marktplaats

Zoek niet verder: wij hebben hem voor je gevonden. Het gaat om deze Audi RS4 B7 op Marktplaats, een B7 Avant welteverstaan. De eerste Audi RS was een Avant en dus hebben de stationwagons altijd wel een speciaal plekje in de Audi-harten. Dit zwarte exemplaar uit 2007 is de goedkoopste! Dus mogen we eens kijken wat je krijgt.

Specs

Om nog even beknopt de specs van de goedkoopste Audi RS4 B7 op Marktplaats langs te gaan: voorin ligt de briljante 4.2 liter V8 die vele Audi-motorruimtes gezien heeft. In de RS4 heeft deze 421 pk en 430 Nm. De auto accelereert naar 100 in 4,7 seconden. Het nadeel van de RS4, samen met vele Audi’s, is altijd het gewicht geweest: 1.685 kg leeggewicht. Niet alleen dat, de gewichtsverdeling klopt niet helemaal dankzij het enorm ver voorin plaatsen van de motor. De onderstuur-grapjes komen dus niet nergens vandaan.

Kopen

In een rechte lijn is de goedkoopste Audi RS4 op Marktplaats echter briljant. Meer dan genoeg pk, lekkere sound en zelfs een handbak. Gecombineerd met flink wat opties is dit een heerlijk dikke stationwagon. Hij komt uit 2007 en de kilometerstand van 234.561 km is, op zijn minst, fors. Goed de historie checken, dus. Als alles netjes is bijgehouden, dan is 23.900 euro echt wel een prima prijs voor de goedkoopste Audi RS4 op Marktplaats.

Nog even dit

Niks ten nadele van de Avant, maar ondergetekende vond de keuze voor een Avant een beetje dubbel. Voor de WRC werd eigenlijk altijd gekozen voor de sedan. Bekijken we het dus vanuit een Grand Tour-oogpunt, dan kan de goedkoopste Audi RS4 B7 van Marktplaats eigenlijk geen Avant zijn. We geven je dus gewoon nog eentje mee. Dit is de goedkoopste Audi RS4 B7 sedan van Marktplaats.

Bij deze B7 sedan krijgen we écht de betere Jeremy Clarkson-gevoelens. Ook is het mooie aan dit exemplaar dat ‘ie uit het eerste bouwjaar komt, namelijk 2006. De kilometerstand is iets lager met 174.000 stuks. Wel is de motor en aandrijving natuurlijk hetzelfde als de Avant. Het scheelt overigens 60 kg met de stationwagon, maar op de sprint is de sedan niet perse veel sneller (ook 4,7 seconden).

Kopen

De goedkoopste Audi RS4 B7 sedan van Marktplaats is wel een jaartje ouder, maar reed 60.000 km minder. Het grijze kleurtje vinden wij stiekem iets leuker dan de zwarte Avant. Qua prijs is het verschil klein. De verkoper wil 25.750 euro hebben voor deze sedan. Kopen kan op de advertentie van deze B7 sedan.

Dus, wij laten het aan jou. Ga jij voor de absoluut goedkoopste Audi RS4 B7 of vind jij de sedan het extra geld waard? Laat het vooral weten hieronder.