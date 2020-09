McLaren 765LT is nu nóg sneller en krijgt kekke kleurtjes - Autoblog.nl

McLaren presenteert trots dat de 765LT nog sneller is dan zij zelf verwachtten, daarbij heeft MSO ook alvast de auto onder handen genomen.

Je kan vinden van de modellenstrategie van McLaren wat je wil, maar ergens zijn ze wel consequent in. Toen de 650S dé auto van de Super Series was, kwam er mettertijd een circuitgerichte versie genaamd 675LT. Dus wanneer de 720S de 650S kwam aflossen, was het wachten op hetzelfde recept. De tijd daarvoor is nu en voilà: de McLaren 765LT is geboren. Deze werd onthuld op ‘wat de autoshow van Genève 2020 had moeten zijn voordat COVID-19 roet in het eten gooide’.

Zelfde recept, maar dan beter

Oneerbiedig gezegd zou je kunnen zeggen dat de auto’s identiek zijn. Ze zijn immers beide gericht op het circuit, hebben een ongeveer even grote V8 en zijn van buiten uitgedost in een hoop koolstofvezel. Op zich klopt het, maar McLaren heeft de 720S dusdanig veranderd dat de basis al anders was. Zo is de motor een nieuwe 4.0 V8 en levert de 765LT een hoop meer pk: 765, toevallig genoeg. Het zorgt voor een bloedsnelle auto: 2,8 seconden naar de 100, een kwartmijl sprint in 9,9 seconden en 0 naar 200 zou in 7,2 seconden gepiept zijn. Dat laatste cijfer is nog gewijzigd, net voordat de auto uitgeleverd wordt.

Snellere sprint

McLaren laat namelijk weten dat de sprinttijd naar 200 nu 7,0 seconden duurt. Dat is sneller dan aanvankelijk gedacht werd. Waarschijnlijk de belangrijkste rivaal van de 765LT, de Ferrari 488 Pista, doet er 7,6 seconden over. Die heeft dan ook minder pk: de 765LT heeft momenteel het rijk nogal voor zich alleen. De 765LT is ook licht met behulp van een carrosserie opgetrokken uit koolstofvezel: 1.229 kg.

MSO

Goed, dat de sprint met twee honderdsten omlaag is gegaan is leuk, maar niet een hele persmap waard. Gelukkig heeft McLaren nog een bonus voor ons. Je kunt natuurlijk al een mooie selectie kleuren en opties kiezen, maar als je het echte werk wil kun je naar McLaren Special Operations, of MSO. Het recept is welbekend: des te groter je zak geld, des te meer je kunt. Dus als je zak geld heel groot is, kun je alles doen met je auto wat je wil. Om eens een voorbeeld te geven, presenteert MSO hun eerste twee projecten op de 765LT: de Strata en de GEOHEX.

Bovenstaande is de Strata. Het idee is een ‘flowover’ van kleur naar kleur, zoals we vaker hebben gezien bij MSO-projecten. In dit geval gaat het om Azores Orange, bekend als de lanceerkleur van de 720S, wat overvloeit in Memphis Red en daarna met een ‘snippereffect’ doorloopt in Cherry Black. De motorkap is ook nog uitgevoerd in rood. Het snippereffect is gebaseerd op de skyline van een stad. Om de kleurtransitie compleet te maken zijn de achterste remklauwen uitgevoerd in Azores Orange, terwijl de voorste in Volcano Red zijn gelakt. Ook heeft de Strata een optie die we vaker zien op LT-modellen: de luchthapper op het dak.

De tweede is veel simpeler. Met het GEOHEX-thema is de auto uitgevoerd in naakt koolstofvezel. Koolstofvezel op koolstofvezel, dus. Het zorgt ervoor dat er minder kleur te bekennen is, bovendien lijkt het design er iets rustiger van te worden. Er schijnt ook nog een bijzondere laklaag in MSO Bespoke Tarmac Black uitgevoerd te zijn, maar wij zien op dit exemplaar even niet waar. Desalniettemin is het enige beetje kleur wat je gaat vinden de oranje remklauwen, maar ook hier is de luchthapper op het dak als optie aangevinkt.

Van start

Ons lijkt het juist leuk om deze specificaties gewoon te kiezen als voorbeeld, en vervolgens je eigen twist eraan te geven. Dat kan, want de productie van de auto is gestart. Er komen 765 exemplaren van de McLaren 765LT.