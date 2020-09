Audi is groen bezig met de R8 Green Hell - Autoblog.nl

Na vijf overwinningen op de 24 uur van de Nürburgring vindt Audi het hoog tijd voor een R8 Green Hell.

Vrijwel alle automerken die een sportwagen in huis hebben kunnen wel een succesverhaal tevoorschijn toveren om een special edition te rechtvaardigen. Zo ook Audi. Zij grijpen het feit dat ze vijf keer de 24 uur van de Nürburgring hebben gewonnen aan om een speciale Audi R8 op te tuigen.

Green Hell

Een goed klinkende naam verzinnen voor een special edition geïnspireerd op de Nürburgring is natuurlijk niet heel moeilijk. Deze R8 heet dan ook de R8 Green Hell. Het bekt een stuk lekkerder dan Nürburgring en het klinkt gewoon cool. Volgens eerdere geruchten zou de Green Hell een hardcore variant worden van de R8, maar zo’n feest is het nu ook weer niet. Het meest opvallende aan deze R8 is de kleur Tioman Green, die dan wel weer erg fraai is. Dat moet gezegd worden.

24 uur van de Nürburgring

We hoeven niet ver terug in de tijd voor de achtergrond van de R8 Green Hell. Er won namelijk pas in 2012 voor het eerst Audi won de 24 uur van de Nürburgring. Vervolgens wist er in 2014, 2015, 2017 en 2019 opnieuw een Audi de overwinning te pakken. Dit weekend heeft de R8 weer een kans om zich te bewijzen, want dan vindt de editie van 2020 plaats. Onder andere onze landgenoot Robin Frijns zal in een Audi in actie komen. De R8 LMS wordt opgetuigd in dezelfde kleuren als de R8 Green Hell.

Kleuren

Een andere kleur alleen is natuurlijk niet genoeg voor een special edition geïnspireerd op de racerij. Daarom is de R8 Green Hell ook voorzien van striping in de kleur matzwart. De rode details op de velgen maken het geheel af. Mocht je Tioman Green overigens niet mooi vinden (wat we ons niet voor kunnen stellen), dan is de Green Hell Edition ook in grijs, zwart of wit te bestellen.

Details

Binnenin valt de Audi R8 Green Hell op door het overdadig gebruik van alcantara. De blauwgroen stiksels en de rode markering op het stuur zetten het thema van het exterieur voort in het interieur. Verder zijn er zowel aan de binnenkant als de buitenkant diverse R8 Green Hell-logo’s te vinden. Er zal dus geen onduidelijkheid bestaan over welke uitvoering dit is.

Specificaties

Zoals vaak het geval is met special editions is het puur uiterlijk vertoon. Je hebt dus nog altijd 620 pk. Dat is genoeg om in 3,1 seconden de 100 km/u aan te tikken en een topsnelheid van 331 km/u te halen. Daarmee kun je ook al aardig de 24 uur van de Nürburgring simuleren.

Audi bouwt in totaal 50 exemplaren van de R8 Green Hell. Deze kosten in Duitsland €233.949,59. Dat is een meerprijs van ruim €32.000 ten opzichte van de reguliere R8 Performance.

Schokkende beelden van de R8 Green Hell samen met de R8 LMS check je hieronder: