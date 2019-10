Er zaten 120 manuren in het lakken van deze McLaren

Het resultaat mag er zijn, toch?

Wat je ook vindt van McLaren, er is iets wat ze wél goed begrepen hebben. In de prijsklasse waarin het Britse merk opereert, is een auto geen vervoersmiddel. Het is een statement, een kunstwerk, een stukje exclusiviteit. De meeste kopers van een grijze Polo beseffen goed dat er sowieso een tweede exemplaar van hun keuze rondrijdt. McLaren probeert dit te elimineren met McLaren Special Operations (MSO). Uiteraard is de optielijst bij dit soort merken vaak groter dan bij ‘goedkope’ merken, maar het lijkt erop dat MSO alles kan wat je wil.

En dan overdrijven we niet. Er kan van alles uit de kast getrokken worden om de wens van de (hoogstwaarschijnlijk vermogende) koper te vervullen. Bewijsstuk nummer zo veel is deze McLaren 600LT in Canada. De auto lijkt in het algemeen helemaal niet zo bijzonder. Zwarte velgen, veel carbon onderdelen en ‘gewoon’ een zwart interieur. Zo lijkt het enige speciale eigenlijk te zijn dat er is gekozen voor de luchthapper op het dak. Laat je echter niet misleiden: deze unit is heel speciaal. Het valt eigenlijk direct op: de kleur.

Het is een bespoke-lak waar drie kleuren in elkaar over gaan. De voorkant is Cerulean Blue, het middengedeelte is Burton Blue en het achterste gedeelte is Atlantic Blue. Deze drie blauwtinten (van licht naar donker gerangschikt uiteraard) zorgen voor een mooi overgangseffect in de lak. Omdat het alle drie metallics, dus sowieso al bijzondere lakken zijn, kun je je voorstellen dat dit even tijd in beslag heeft genomen. 120 manuren zaten er in de lakkleur alleen. In het interieur gaat de lol verder: ook een inleg in de deur is in dezelfde kleuren met overgang gelakt. Samen met accenten bij de knopjes om de rijmodi te selecteren. We kunnen het niet voor je oordelen, maar wat ons betreft een hele gave look.

De auto is gebouwd voor een klant in Toronto, waar de plaatselijke McLaren-dealer de verkoop afhandelde en de auto nu terecht is gekomen bij de autofanaat die de auto heeft samengesteld. De creatie wordt ‘Comet Fade’ genoemd omdat daar de inspiratie vandaan komt. Voornamelijk omdat de felle kleur overspringt naar een donkere kleur, zoals bij een reizende komeet ook het geval is. Uniek is het in ieder geval.