Nissan: "Z SUV behoort tot de mogelijkheden" - Autoblog.nl

Nissan gaat de nieuwe Z misschien wel op de verkeerde manier uitbuiten, in de vorm van een SUV. Uh oh…

Nissan maakte ons blij met de nieuwe Z. Officieel heet hij Z Proto, want het is nog een concept. Desalniettemin is het een concept waar bijna geen ruige randjes meer aan zitten, dus verwacht een bijna identieke ‘400Z’ binnenkort. Voor een baanbrekend heftige concept zouden ze immers niet gewoon 80 procent van een 370Z gebruiken.

Crossovergekte

Maar we moeten de Z Proto misschien wel omarmen. Het had heel anders kunnen lopen en misschien doet dat het ook nog. In 2015 kregen we de Nissan Gripz te zien. De Z in de naam van de Gripz sloeg indirect op het feit dat Nissan wellicht de compacte crossover wilde gaan produceren als ‘Z SUV’. Zo snel gaat het allemaal nog niet, dus is de nieuwe 400Z welkom.

Alsnog?

Is daarmee het idee van een Nissan Z SUV afgeschoten? Volgens Ivan Espinosa, senior vicepresident voor Global Product Planning, niet. Het is verleidelijk, zegt Espinosa tegen CarAdvice. Nissan wil het label Z gebruiken om ‘leuke dingen te doen in de toekomst’. Daarbij ontdekken ze wat ze leuk vinden en niet. Een SUV/crossover zou eventueel leuk zijn. Zoals dus met de Gripz al de bedoeling zou zijn.

Rijden

Het enige probleem wat Nissan heeft met een Z SUV is rij-eigenschappen. Z moet staan voor rijplezier, en Espinosa zegt dat een SUV dat niet kan bieden zoals zij dat willen. “Je kunt een leuk sturende SUV maken, maar de lage zitpositie in de Z Coupé draagt bij aan het rijplezier.” Wijze woorden werden gesproken.

Misschien wel, misschien niet dus. De Gripz is in ieder geval afgeschoten en komt alleen op detailniveau terug in de nieuwe Juke.