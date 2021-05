McLaren geeft de Elva uit wanhoop tóch een voorruit - Autoblog.nl

Ze kwamen er bij McLaren achter dat je een Elva zonder voorruit aan de straatstenen niet kwijt krijgt. Daarom is hier de Elva mét voorruit.

Dat een auto een voorruit heeft is doorgaans geen nieuws. Bij de McLaren Elva is dat wel degelijk nieuws. Deze auto moest namelijk tot op heden een voorruit ontberen. Voor degenen die liever geen vliegen op het menu hebben komt McLaren nu met een alternatief.

Dit alternatief is, je raadt het al, een McLaren Elva mét een voorruit. Aan de ene kant maakt dit de Elva minder uniek, aan de andere kant: een voorruit is toch wel prettig. En de Elva kan het best hebben, zo’n voorruit.

Nadelen zijn er ook. De Elva wordt er ietsje zwaarder op. Een standaard McLaren Elva weegt zo’n 1.148 kg, met voorruit komt daar zo’n 20 kg bij. Daarmee is het alsnog de lichtste auto die McLaren momenteel te bieden heeft. Een dak schittert namelijk nog steeds door afwezigheid. Misschien wordt dat de volgende stap.

Omdat het lage gewicht gepaard gaat met een vermogen van 815 pk is de Elva ook een van de snelste McLaren’s. De Elva knalt in 2,8 seconden van 0-100 km/u. De 200 km/u kan in 6,8 seconden aangetikt worden.

De voorruit kan er wellicht voor zorgen dat er meer klanten overgehaald worden om een McLaren Elva aan te schaffen. Het liep tot op heden namelijk nog niet bepaald storm. Sterker nog: de vraag viel dusdanig tegen dat McLaren de oplage al tot twee keer toe naar beneden heeft bijgesteld. Eerst zouden er 399 gebouwd worden, vervolgens 249 en inmiddels houdt McLaren het bij 149 stuks. Voordeel voor degenen die er wel één gekocht hebben: de auto wordt steeds exclusiever.

Met voorruit mag de Elva nu ook de weg op in een aantal Amerikaanse staten waar dat eerst niet mocht. Maar dat zal waarschijnlijk niet het verschil gaan maken in de verkoopcijfers.

McLaren is schijnbaar vrij laat op het idee gekomen om de Elva een voorruit te geven, want de auto die je hier ziet is nog een prototype. Pas aan het eind van het jaar zullen de Elva’s met voorruit geleverd worden aan klanten. Als McLaren die kan vinden.