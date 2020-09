Drama: McLaren krijgt de Elva maar niet verkocht - Autoblog.nl

Juist nu ze bij McLaren zo hard de centen nodig hebben verkoopt een auto als de Elva bijzonder matig.

Een onpraktische supercar nog onpraktischer maken. En dan hopen dat er genoeg mensen zijn die meer dan een miljoen euro overmaken. Ferrari komt daar mee weg in vorm van de SP1 en SP2, maar McLaren heeft het een stuk moeilijker met de Elva.

McLaren zit in zwaar financieel weer en moet harde beslissingen maken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er 399 stuks zouden komen van de bijzondere Elva. In april werd dit aantal bijgesteld naar 249. Toen werd al een beetje duidelijk dat het model moeilijk verkoopt. McLaren zelf wuifde dat verhaal nog weg door te stellen dat ze de Elva exclusiever wilde maken. Die oneliner kun je nu niet meer gebruiken. Nee, dit keer is de verklaring van het merk dat het moeilijker is om aan onderdelen te komen.

Opnieuw zijn de productieaantallen van de McLaren Elva bijgesteld. Er worden geen 249 exemplaren, maar ‘maximaal 149’ geproduceerd. De kans is groot dat het er uiteindelijk nog minder dan 149 zullen worden, want er is geen garantie dat McLaren 149 kopers gaat vinden. Zo gek is dat ook niet. Meer dan een miljoen euro parkeren bij een bedrijf dat het financieel lastig heeft in tijden van crisis is geen briljante zet.