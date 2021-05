Panamera van 167.864 euro in beslag genomen - Autoblog.nl

Dan kun je er ook niet echt lekker van genieten toch? Een oude man had een Porsche Panamera. Deze was na 3 uur gecrasht én in beslag genomen.

Af en toe komen er verhalen voorbij dat je denkt: hoe is het mogelijk? Afgelopen week was het weer zover. Zo was er een persoon die ‘deelnam’ aan een achtervolging in Flevoland door Nederland zonder geldig rijbewijs. Een paar dager was er een bejaarde met EV die capriolen uithaalde in een wasstraat.

Nu worden die twee gecombineerd. Het gaat én om een man op leeftijd heeft én het niet hebben van een (geldig) rijbewijs. Nu horen wij u heel hip vragen: watskebeurt? We gaan het je uitleggen.

Een 65 jarige man in een nieuwe Porsche Panamera Sport Turismo 4 e-Hybrid (971) raakte omstreeks 17:00 uur betrokken bij een ongeval op de Zuiderdwarsvaart bij het Blauwgras in het Friese Drachten. Er was alleen wat blikschade en de man moest zijn medicijnen halen. Dus hij reed door na het ongeluk.

Maar de politie vond het maar niets. Dus gingen zij op zoek naar de bestuurder van de Porsche. Uiteindelijk vonden ze hem op de Martin Luther King-singel, eveneens in Drachten. De politie reed de Porsche Panamera Sport Turismo klem. Wat bleek, de bestuurder had geen (geldig) rijbewijs.

Panamera in beslag genomen

Uiteraard is er een proces verbaal opgemaakt. De politie heeft overlegd met de officier van justitie en op basis van dat overleg is de Porsche Panamera Sport Turismo (met een nieuwprijs van 167.864 euro) in beslag genomen voor nader onderzoek.

Dat is balen, want de auto was slechts 3 uur (!) eigendom van de Porsche eigenaar. Daar heeft hij dus niet heel erg lang van kunnen genieten. Of de meneer op leeftijd helemaal geen rijbewijs had, deze ongeldig was of ingenomen, is niet bekend.

Fotocredits: De Vries Media via Noordernieuws.