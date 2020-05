McLaren neemt de term Spider iets te letterlijk

Deze McLaren 600LT Spider doet zijn naam in ieder geval eer aan.

Bij het horen van de term Spider in een autogerelateerde context denk je waarschijnlijk niet aan spinnen. Toch is deze McLaren 600LT Spider ‘Segestria Borealis’ geïnspireerd op deze achtpotige beestjes. Dat lijkt vooral een woordspeling te zijn. De term Spider heeft echter wel degelijk iets met spinnen te maken. Tenminste, dat was ooit het geval.

Om dat uit te leggen moeten we behoorlijk ver terug in de tijd. De term Spider is namelijk ouder dan de auto zelf. Je raadt (of wist) het misschien al, maar Spider was een benaming voor een specifieke soort lichte koets. Je hebt geen extreem rijke fantasie nodig om in de spaken van zo’n wagen een spin te zien. Deze benaming heeft vervolgens zijn weg gevonden naar de autowereld en wordt nu gebruikt voor sportieve roadsters.

De term is vandaag de dag vooral bekend van Ferrari en Lamborghini, maar ook McLaren gebruikt de naam Spider. Een van de meest recente Spiders van de Britten is de 600LT Spider. De MSO-afdeling mocht zich uitleven op de auto. Het resultaat is deze McLaren 600LT Segestria Borealis.

Het eerste gedeelte van de naam slaat op een specifiek spin: de Segestria Florentina. Dit is een giftige spinnensoort, die dus goed past bij het karakter van de 600LT. Dit is ook terug te zien in het kleurenschema. De Segestria Borealis is namelijk voorzien van felle gifgroene accenten. De basiskleur is trouwens minstens zo bijzonder. MSO is weer flink aan het roeren geweest. Het resultaat is een zwartachtige kleur die afhankelijk van de hoek een paarse, rode of groene tint heeft. Deze kleur heet Borealis Black, wat het tweede gedeelte van de naam verklaard.

Het spinnenthema is kracht bijgezet door de spinnenwebpatronen die op de spoiler, de spiegelkappen en in het interieur te zien zijn. Uiteindelijk gaat het bij veel special editions slechts om een paar kleurtjes. Desondanks onderscheidt deze 600LT zich wel duidelijk van alle andere 600LT’s. En daar is het de potentiële klanten nu eenmaal vaak om te doen.

McLaren bouwt twaalf stuks van de 600LT Segestria Borealis. Wij als Europeanen kunnen daar helaas naar fluiten. Ze zijn namelijk alle twaalf bedoeld voor de Noord-Amerikaanse markt. De geïnteresseerden aan de overzijde van de Atlantische Oceaan mogen er 275.500 dollar voor neertellen.