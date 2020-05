Zo zag je de Hyundai Kona nog niet eerder

Met deze Hyundai Kona van Prior Design kun je je buurman straks groen van jaloezie laten zien.

De Hyundai Kona heeft zijn populariteit in ons land vooral te danken aan het feit dat de elektrische versie een leasetopper is. Het design is redelijk fris, maar een spannende auto is het niet. Dat je ze op iedere straathoek ziet helpt ook niet mee.

Stel nu dat je een Hyundai Kona wilt, maar niet op wil gaan in de massa. Dan heb je qua tuners weinig keus. Dat is op zich niet zo verwonderlijk, maar toch is er een tuner die kansen ziet. Prior Design heeft namelijk een concept voor een aero-kit ontworpen. Het lijkt er dus op dat zij toch een markt zien, of in ieder geval even het animo willen peilen.

De vorige keer dat we een brute versie van een burgerlijke Hyundai zagen was het een 1 april-grap. Toen gooide Hyundai namelijk afbeeldingen van een dikke Nexo online. Een snelle op de kalender leert echter dat het vandaag 19 mei is. Een 1 april-grap is het dus niet. Bovendien maken Duitsers geen grappen.

Je buurman de ogen uitsteken moet zeker lukken met deze Kona. De brave Hyundai is er namelijk een stuk agressiever op geworden met de brede wielkasten en een diffuser. Bovenop de geïntegreerde spoiler heeft Prior Design nog eens een extra spoiler geplaatst. Een setje velgen van Vossen en een giftig kleurtje maken de sportieve look compleet.

Vooralsnog is het alleen een digitaal concept. Of Prior Design de kit ook echt gaat aanbieden zal afhangen van de reacties. De respons op social media lijkt overwegend positief, dus wie weet ziet de Kona op de hoek er straks opeens zo uit.