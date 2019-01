McLaren trekt doeken van de 600 LT Spider

Daar is 'ie dan!

In een ver verleden was de naam ‘Longtail‘ voor McLaren een zéér speciale. Alleen de allerbeste auto’s, en dat waren er maar weinig, werden ermee bestempeld. Ondertussen is McLaren erg commercieel geworden en vuurt het lukraak namen op zijn modellengamma af. Na de presentatie van de 600LT Coupé afgelopen zomer is het vandaag, diep in de winter, de beurt aan de Spider.

Met de introductie van de 600LT Spider plakt McLaren het merkteken (LT) voor de vijfde maal in korte tijd op een van zijn auto’s. Hoewel we dit alles maar twijfelachtig vinden, is de 600LT Spider wel degelijk een fijne auto. Net als de Coupé beschikt de Spider over de inmiddels bekende 3,8-liter twin-turbo V8. Zoals de naam van het beestje al doet vermoeden produceert de achtcilinder precies 600 pk en nog eens 620 Nm aan koppel. Opmerkelijk genoeg snelt de wagen in exact evenveel seconden als de gesloten 600LT naar de 100 km/u. Volgens McLaren duurt de sprint slechts 2,9 seconden. Accelereren naar de 200 km/u gebeurt echter iets trager. Ten opzichte van zijn gesloten broeder geeft hij 0,2 seconden toen. Zijn topsnelheid ligt op 324 km/u.

Eveneens opmerkelijk is dat McLaren de koets van de gloednieuwe 600LT Spider niet verder heeft hoeven verstevigen. Volgens de Britten was het niet nodig de structuur van de Coupé aan te passen om er een cabriolet van te maken. Naar eigen zeggen was het koolstofvezel MonoCell II chassis al voldoende stijf. Wel weegt de Spider 50 kg meer dan zijn gesloten broer, maar aangezien dit inclusief de cabrio-constructie is, valt het nog behoorlijk mee. Zijn drooggewicht bedraagt slechts 1.347 kg. Tot en met een snelheid van 40 km/u kan men het dak openen of weer sluiten.

In Groot-Brittannië moet het apparaart 201.500 pond kosten. Hoeveel men in Nederland mag betalen, dat is vooralsnog niet bekendgemaakt.