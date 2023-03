Medewerkers Schiphol zijn gered: diesel verboden

Vliegtuigen stoten namelijk helemaal niets uit, kennelijk. Meer de diesel is straks verboden op Schiphol.

Schiphol staat al jaren onder druk dor de milieubrigade. Er mogen niet te veel vluchten zijn, vluchten moeten zwaarder belast worden. Uitwijken naar Lelystad mocht eerst wel maar nu niet meer. Ook vanwege het milieu. Die vliegtuigen zorgen simpelweg voor te veel milieuoverlast.

Dus wat voor maatregelen neemt Schiphol? Simpel, ze gaan alle diesels verbieden. Ja, de zelfontbrander is verboden op Schiphol. Maar vliegtuigen gebruiken toch kerosine? Zeker weten.

Diesel verboden op Schiphol vanaf 2025

Het gaat in dit geval om de voertuigen op Schiphol. Denk aan sleepvoertuigen, bussen, vrachtwagentjes voor de bagage en ga zo maar door. Daar zitten nu nog veel diesels tussen. Niet alleen op Schiphol, maar wereldwijd gebruikt men daarvoor vaak diesels vanwege het hogere rendement ten opzichte van benzine.

Maar dat is op Schiphol binnenkort verleden tijd. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie moet het eerste gedeelte gedeelte van de vloot voor het einde van dit jaar zijn vervangen door elektrische voertuigen.

Men mag het in stapjes doen, omdat er simpelweg niet voldoende stroomvoorziening is om alle voertuigen te laden. In 2025 moet de deze stroomvoorziening op orde zijn. Dan moeten alle voertuigen op Schiphol geheel elektrisch zijn.

Op zich geen slechte keuze toch?

Voordat we met zijn allen in de pen c.q. toetsenbord klimmen, er valt wel wat voor te zeggen. Zeker op lage snelheden met veel optrekken en afremmen is een elektromotor veel efficiënter en heeft ‘ie een veel groter rendement dan een diesel. Daarbij zijn de dieselvoertuigen wel telkens in de buurt van waar het platformpersoneel aan het werk is. Dus je haalt de dieseldampen bij de arbeiders weg. Kun je niet op tegen zijn, toch?

Natuurlijk, er is ook nog zoiets als vervuiling van alle vliegtuigen. We zijn dan ook benieuwd in hoeverre het daadwerkelijk effectief is. Aan de andere kant is dat alsnog geen reden om niet over te gaan van diesel naar elektrisch, als het simpelweg een betere optie is. U

Via: Nu.nl

Fotocredit: Aston Martin DBS op Schiphol, door @Carspotterkrimpen, via Autoblog Spots.