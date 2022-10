Diesel binnenkort NIET verkrijgbaar in NL

Diesel is binnenkort niet verkrijgbaar in Nederland, en als het er is, is het extreem duur. Het gaan barre tijden worden voor dieselrijders.

Nou, het ziet er naar uit dat het hele dieselprobleem zichzelf oplost. Nog niet zo lang geleden kon je op auto’s als de Volkswagen Polo, Renault Mégane of Peugeot 308 flink bijtellingskorting krijgen als je voor diesel koos.

Nu is de overheid er na een paar jaar achter gekomen dat ze dat eigenlijk helemaal geen goed plan vonden. Alles wordt er aan gedaan om diesel de nek om te draaien. Denk aan extra diesel-taks en hogere motorrijtuigenbelasting. Gelukkig was diesel altijd ietsje goedkoper dan benzine. Die tijden zijn al voorbij: diesel is nu zelfs ietsje duurder dan benzine. En die dieselprijs blijft alleen maar verder stijgen.

Diesel niet verkrijgbaar

Maar liever duur dan niet te koop en dat is precies waar we naartoe gaan. Dat meldt De Limburger. In een interview met Ewout Klok (de voorzitter van belangenvereniging Tankstations BETA) is er nu al sprake van schaarste en wordt het alleen maar erger.

Er zal een boycot komen op Russische diesel binnenkort. Deze zal er voor zorgen dat er nog meer diesel geproduceert wordt. De Russische olie namelijk perfect om als basis te gebruiken voor diesel. Dit zorgt ervoor dat de dieselvoorraden uiterst grillig zijn. Dit zal er tevens voor zorgen dat in sommige gevallen diesel in zijn geheel niet verkrijgbaar zal zijn.

Er is een uitzondering gelukkig

Volgens Klok zullen met name de kleinere bedrijven het lastig gaan krijgen om goed(koop) aan diesel te kunnen komen. Denk aan de onbemande tankstations waarbij de lage prijs het USP is. Bij die bedrijven gaat het waarschijnlijk voorkomen dat diesel niet meer verkrijgbaar zal worden in Nederland.

Bij pompstations als Shell en Texaco verwacht de specialist geen tekort aan diesel. Wel zal de prijs navenant hoog worden. Op dit moment kost een liter diesel 2,26 euro, dat is nog met 14 eurocent korting op de accijnzen. Anders moest je nu 2,40 betalen voor een litertje satansap. Meestal reken je bij prijzen terug naar de goedkopere onbemande stations, maar het zijn juist die locaties die waarschijnlijk geen diesel meer in huis hebben.

Via: De Limburger