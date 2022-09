Diesel tanken in België vanaf morgen goedkoper

Voor de dieselrijders onder ons, vanaf morgen gaat de dieselprijs in België omlaag.

Niets houdt de gemiddelde autorijder zo bezig als de brandstofprijzen. Deze zomer moesten we allemaal naar Duitsland omdat de overheid daar zo’n grote korting gaf op de accijns dat het bijna rendabel werd om vanuit Utrecht naar de oosterburen te knorren om te tanken.

Waar de Franse overheid in samenwerking met Total Energies momenteel de brandstof ook in de uitverkoop doet, blijft het in Nederland huilen met de pet op. Ook hier deed de regering in april wat van de accijns af, maar met de dure dollar (of de goedkope euro, kies maar) is het nog altijd geen pretje aan de pomp.

Dieselrijders

Rij je momenteel rond met een diesel, dan ben je helemaal zuur. Buiten dat de klimaatgekkies je de schuld geven van de klimaatverandering is de diesel momenteel aan de pomp namelijk duurder dan een liter E10. Dat blijft voor dieselrijders slikken.

Gelukkig is er vanaf morgen een alternatief. Je moet er wel voor naar onze zuiderburen rijden deze keer, want in België gaat de dieselprijs omlaag. Vanaf morgen wordt de maximumprijs van diesel (of B7 zoals we tegenwoordig moeten zeggen) en stookolie in België namelijk lager.

De maximumprijs voor een liter diesel gaat in het land van de chocolade en frieten met 13,3 cent omlaag naar 1,888 euro. Zo meldt de Belgische overheid. Daarmee is ook in België de dieselprijs nog altijd hoger dan de prijs van een liter benzine, maar het prijsverschil wordt wel kleiner. De maximumprijs van benzine blijft overigens gelijk.

Dat wordt voor @willeme en ondergetekende een tripje naar onze zuiderburen dit weekeinde om onze tanken te vullen. Kunnen we meteen een bak speciaalbier inslaan en zijn we er een dagje uit. Reken voor je in je zelfontbrander springt wel even uit of het ook vanaf jouw huis rendabel is om naar België te rijden voor een tank diesel.