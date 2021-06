Meer dan 12 miljoen euro voor deze McLaren F1?! - Autoblog.nl

Handen bij de knoppen. Er komt weer eens kans om een McLaren F1 te kopen via een veiling. En wat voor eentje.

Hoeveel bijzondere modellen McLaren ook uitbrengt. Van de F1 komt er geen tweede. De iconische status van de supersportwagen heeft ervoor gezorgd dat de prijzen van een gebruikt exemplaar astronomisch hoog liggen. Leuk, zo’n Ferrari F50 of Bugatti Veyron van een paar miljoen euro. Voor de McLaren F1 is dat wisselgeld en binnenkort is er een veiling van deze auto.

De veiling waar de McLaren F1 mogelijk van de hand zal worden gedaan is het Pebble Beach Concours d’Elegance in augustus. Georganiseerd door veilinghuis Gooding & Company. Zoals wel vaker met dit soort auto’s, is deze F1 eigenlijk zo goed als nieuw.

Dit exemplaar heeft minder dan 400 kilometer op de klok staan. De auto heeft niet alleen weinig gereden, zelfs het daglicht heeft de McLaren nauwelijks gezien. De F1, met chassisnummer 029, heeft het grootste gedeelte van zijn bestaan doorgebracht in een privéverzameling in Japan. De eigenaar zag het meer als een kunstobject dan een auto. De auto is nog helemaal origineel, met zelfs de oorspronkelijke Goodyear Eagle F1 banden onder de auto. Even oppassen met een proefritje als deze 26 jaar oude banden de kracht van de V12 te verwerken krijgen..

Een later eigenaar heeft de supercar geïmporteerd naar de Verenigde Staten. Die huidige eigenaar heeft de traditie van de Japanse eigenaar doorgezet, door met de auto nauwelijks te rijden en deze netjes te houden.

In augustus gaat dus deze McLaren F1 onder de hamer tijdens de Pebble Beach Concours d’Elegance veiling. Gooding & Co verwacht een opbrengst van 15 miljoen dollar, omgerekend meer dan 12 miljoen euro. We zijn benieuwd naar de daadwerkelijke uitkomst van deze veiling!