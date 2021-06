BMW X5 op waterstof gaat nu echt rijden - Autoblog.nl

Na wat presentaties en wat fotomomentjes maakt de BMW X5 op waterstof nu daadwerkelijk kilometers.

BMW is namelijk begonnen met het maken van testkilometers van de X5 waterstofauto. Wat de Duitse autofabrikant met name gaat testen is de i Hydrogen NEXT aandrijflijn die hier centraal staat.

Met een aantal prototypes zal gereden worden op diverse wegen in Europa. Met de proeven wil het merk meten hoe efficiënt de aandrijflijn is, hoe het chassis aanvoelt in combi met de aandrijflijn en hoe de auto reageert in dagelijkse omstandigheden. BMW ziet de waterstofauto bestaan naast een portfolio aan batterij elektrische auto’s. Volgens het merk is de auto geschikt voor mensen die niet thuis kunnen laden en veel ritten op lange afstanden maken.

Twee waterstoftanks van 700-bar zitten in een carbon bak als het ware. Samen goed voor zes kilogram aan waterstof. Een exacte actieradius geeft BMW nog niet op. Maar na drie à vier minuten waterstof tanken is de tank vol. Daarmee kun je enkele honderden kilometers rijden, aldus de Duitse autofabrikant. Het systeemvermogen komt uit op 374 pk, wat ongeveer overeenkomt met het vermogen van de turbo zes-in-lijn motoren van BMW.

De BMW X5 op waterstof verschijnt in 2022 op de markt. Het automerk mikt op lage productieaantallen, zonder concrete cijfers te noemen.