Méér EV-rijders vinden een lange vakantierit problematisch

Bijna de helft van de EV-rijders vindt een rit van meer dan 500 kilometer toch problematisch.

Er wordt nog steeds veel afgegeven op elektrische auto’s, maar met een beetje EV kun je in Nederland príma uit de voeten. Het enige probleem is een lange rit naar buitenland. Vereniging Zakelijke Rijders heeft nog eens gepeild hoe EV-rijders daar tegenaan kijken.

Je zou denken dat mensen elektrisch rijden steeds minder problematisch vinden, aangezien er steeds meer laadpalen komen en auto’s meer range krijgen. Verrassend genoeg vinden méér mensen een lange rit naar buitenland problematisch dan vorig jaar.

Van de zakelijke rijders die VZR ondervraagd geeft gaf bijna de helft (48%) aan een rit van meer dan 500 kilometer problematisch te vinden. Vorig jaar was dat nog maar 35%. Deze stijging is wellicht te verklaren doordat meer mensen met een EV op vakantie zijn geweest en negatieve ervaringen hebben. Maar dat is giswerk.

Buitenlandse tripjes korter dan 500 kilometer zijn kennelijk wel minder problematisch geworden. Maar 15% gaf aan hierbij problemen te ervaren, tegen 28% vorig jaar. Sowieso is het aantal mensen dat de EV pakt op vakantie toegenomen, maar het onderzoek vermeldt daarbij geen cijfers.

Een derde van de EV-rijders geeft ook aan dat ze hun vakantieplannen aanpassen. Bijvoorbeeld door het vliegtuig te pakken (lekker groen), een bestemming te kiezen met goede laadinfrastructuur of een andere auto te pakken. Op vakantie gaan als EV-rijders brengt dus hoe dan ook extra rompslomp met zich mee. Maar ja, dat moet je maar over hebben voor die lage bijtelling.

Bron: Vereniging Zakelijke Rijders

Foto: Een Nederlandse (!) Honda e in Noorwegen, gespot door @utregcity