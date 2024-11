EV 10 Daagse 2024

We pakken de komende 10 dagen weer een aantal belangrijke thema’s aan rondom elektrisch rijden. Dit doen we tijdens al weer de 7e Autoblog EV 10 Daagse.

We nemen dus vanaf vandaag t/m 27 november de volledig elektrische auto (BEV), maar ook de plug-in hybride (PHEV) onder loep.

Inmiddels hebben de eerste elektrische zakelijke rijders hun elektrische auto al weer in moeten leveren. Gaan ze wederom voor een EV, of lonkt toch de Plug in Hybride omdat die ook veel BPM korting heeft en het bijtellingsvoordeel op een EV beperkter is dan voorheen.

Wat kan je verwachten? Natuurlijk veel video’s maar ook meerdere artikelen waarin we het ‘elektrisch rijden’ zullen belichten.

Snelladen in Nederland: hoe staat het er mee en wat vinden jullie er van!? We brengen veel informatie over de leverbare modellen, maar ook de financiële kant van elektrisch rijden komt uitgebreid aan bod.

Dat en meer komt allemaal voorbij.

Veel leesplezier de komende 10 dagen!