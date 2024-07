Zakelijke rijder laat EV staan vanwege de vakantierit

Toch maar weer een benzineauto, want de elektrische auto op vakantie is het toch niet helemaal.

Het rijden van een elektrische auto is top, echt waar. Het is stil, het is comfortabel, het is snel. Voor de meeste dagelijkse ritten kun je een EV boven een auto met verbrandingsmotor kiezen. Zeker saaie snelwegkilometers of ritten met veel files wint de EV het van een benzineauto. Er is een grote maar.

Op vakantie met een elektrische auto

Die één of twee keer dat je op vakantie gaat is diezelfde elektrische auto opeens een stuk minder rooskleurig. Het is een feit dat je ander rijgedrag moet toepassen met een EV ten opzichte van een auto op benzine. Harder rijden dan 130 km/u betekent een fors meer verbruik.

Waar je bij een benzineauto een keer of twee vaker moet tanken, sta je met een elektrische veel langer stil bij de snellader. Een rit richting Oostenrijk, Italië, of Frankrijk kan daardoor een stuk langer duren.

Je ziet nu dat zakelijke rijders met een elektrische auto verschillende keuzes maken. De ene groep accepteert het, ziet het niet als een probleem, en gaat vrolijk op vakantie met een elektrische auto. De andere groep accepteert het niet. Deze laat het liefste de elektrische auto thuis op vakantie en kiest in het vervolg zelfs voor een benzineauto als nieuwe leasebak.

Dat blijkt uit onderzoek van VZR Mobiliteitsonderzoek van Vereniging Zakelijke Rijders. Bijna de helft van de zakelijk rijders geeft in dit onderzoek aan bij een volgende leaseauto weer voor een benzineauto te kiezen. De belangrijkste reden is de vaak beperkte actieradius voor vakanties of buitenlandse reizen.

Zoveel mensen, zoveel meningen. Ik kan me in beide kampen verplaatsen. Mijn eigen rijgedrag analyserend: een tijdje terug scheurde ik nog over de autobahn in mijn M2C (zie hoofdfoto). En ja, dan zuipt ‘ie als een kreng en moet ik na 300 km weer tanken. Maar het feit dat ik na vijf minuten weer met 200 km/u kan invoegen (om na 300 km weer te tanken) is me alles waard.

Ik vind het heerlijk om op tempo door te knallen daar waar het kan. Dat zoveel zakelijk rijders weer terugverlangen naar een benzineauto, ik kan het me levendig voorstellen. Ook al is het maar voor die paar keer per jaar.