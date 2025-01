Zo kunnen Nederlandse bedrijven € 115.200 EV-subsidie krijgen

SEPP verdwijnt, maar de AanZET-subsidie blijft gewoon van kracht.

In de nacht van vorige week dinsdag op woensdag vierden we dat de subsidie voor elektrische auto’s in Nederland verdween. Of was er een andere reden voor al dat vuurwerk? Sindsdien zijn EV’s een stuk duurder geworden. Desondanks zullen er genoeg ondernemers blijven die je richting een elektrische auto pushen. Gelukkig kan je baas aanspraak maken op ruim een ton subsidie. Voor de subsidie moet je bedrijfsauto wel een elektrische vrachtwagen zijn. Want ja, EV kan ook voor ‘Elektrische Vrachtwagen’ staan.

Waar de SEPP stopt, gaat de overheid wel door met de AanZET-subsidie. AanZET staat voor Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks. Deze regeling gold vorig jaar ook al en was erg succesvol. Sinds de jaarwisseling zijn de voorwaarden wat aangepast. Zo doen trucks met een waterstofverbrandingsmotor bijvoorbeeld ook mee, maar krijgen duurzame vrachtwagens met een gewicht tussen de 4.250 en 10.000 kilo geen subsidie meer.

Hoeveel subsidie voor een elektrische vrachtwagen?

Om te bepalen hoeveel geld je van de overheid krijgt, kijken de beleidsmakers eerst naar de grootte, jaaromzet en balans van je bedrijf. Vervolgens kijken we naar het type vrachtwagen en het gewicht van de truck die je gaat kopen. Het bedrag dat de overheid overmaakt, is een percentage van de verkoopprijs inclusief af-fabrieksopties, exclusief opbouw en exclusief btw.

Het maximale bedrag is € 115.200 voor een e-truck. Dit kunnen alleen kleine ondernemingen en non-profit instelling aanvragen. Bekijk alle subsidiebedrag en -percentages op de website van het RVO. Je moet trouwens daarna wel de komende vier jaar, de truck op jouw naam laten staan.

De eerste subsidieronde begint op 28 januari en eindigt op 7 februari. De overheid verdeelt in deze eerste ronde € 35,3 miljoen. Later, vanaf 30 september, komt er een nieuwe zak geld van € 30 miljoen vrij voor de elektrische trucks. Tot wanneer deze ronde duurt, is niet bekend. Door deze subsidie moeten de elektrische vrachtwagens beter verkopen dan de PHEV’s.