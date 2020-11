Meer over de Volkswagen Golf Variant als stoere Alltrack - Autoblog.nl

De nieuwe Volkswagen Golf Variant krijgt net als zijn voorganger ook een opgehoogde Alltrack versie.

Als je reizen vaak buiten de geasfalteerde wegen gaan, heb je aan een terreinwagen een perfecte kameraad. Het probleem is dat de beste capabele terreinwagens nogal onhandig en onzuinig zijn op de weg. Een compromis werd gevonden in de ‘opgehoogde stationwagons’. U weet wel, dat waarmee de Volvo V70 XC, Audi A6 Allroad en stiekem zelfs de AMC Eagle mee begonnen zijn.

Grote niche

Het klinkt als een vage niche nu zo’n beetje elk segment overspoeld is door een opgehoogde crossover. Toch is het aanbod flink gegroeid. Subaru Outback, een flink aandeel van het Volvo-aanbod, Audi die hun quattro-systeem er mee promoot in de A1 (citycarver), A4 en A6, Mercedes met de E-Klasse All Terrain en een gelijke C-Klasse op de planning. Naast outsiders als de Citroën C3 XTR, Rover Streetwise en ga zo maar door. Dat brengt ons bij Volkswagen. Die als geinig label ineens auto’s had als de CrossPolo en CrossTouran. Zij richten zich nu meer op het segment als capabele stationwagons en dat resulteerde in de Alltrack-versies, voor de Passat en sinds de vorige generatie, de Golf. De Golf Alltrack debuteerde voor de Golf VII en keert terug voor de Golf VIII Variant.

Capabel

Het is makkelijk om de veren iets omhoog te gooien en wat plastic aan het exterieur toe te voegen. Dat hebben ze wel gedaan, maar de Alltrack is meer dan dat. De auto kan op papier prima zijn mannetje staan in het onverharde. Dit dankzij 4MOTION-vierwielaandrijving waarmee de Volkswagen Golf Alltrack te allen tijde geleverd wordt.

Daarnaast wil je een beetje pit in zo’n auto, dus lanceert Volkswagen speciaal voor de Golf Alltrack een 200 pk sterke 2.0 TDI. Deze wordt gekoppeld aan een zeventraps DSG. Hoeveel Nm dit precies oplevert wordt niet vermeld, wel dat je geremde trailers tot en met 2.000 kg mag trekken. Voor degene die niet perse altijd offroad willen rijden, maar wel oren hebben naar een sterke Golf.

Variant

De Volkswagen Golf Alltrack is altijd een Variant, maar komt wel met alle nieuwtjes van de Golf VIII. In het kort: volledig digitale interface met een groot hooggeplaatst touchscreen en een digitaal instrumentencluster. De auto is 4,63 meter lang en de bagageruimte meet maximaal 1.642 liter. Ook dit verandert niet met de upgrade naar de Alltrack.

Overslaan

Zoals collega @RubenPriest al zei toen de Alltrack aangekondigd werd, dit model is vooral handig (en leuk) in landen waar permanente vierwielaandrijving een must is. Een Zwitserland of Zweden, bijvoorbeeld. Ook in crossover-central VS is de Alltrack een populaire versie van de Golf. In Nederland vallen de verkopen van dit soort dikke stationwagons in meer gevallen dan niet erg tegen, dus ook de Alltrack skipt ons. Helaas, maar Duitsland krijgt ‘m wel. Importeren is absoluut niet onmogelijk.