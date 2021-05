Volkswagen Golf 8 R Variant knalt over de 'Ring [video] - Autoblog.nl

De Volkswagen Golf 8 R Variant is alvast vanuit alle hoeken te bekijken, terwijl de nieuwe powerstation zijn testrondjes maakt over de Nürburgring.

Volkswagen houdt er wel van om varianten uit te brengen van de Golf. De Volkswagen Golf R Variant bijvoorbeeld. Wat dus de stationwagen-variant is van de snelle variant van de Golf. Of de snelle variant van de stationwagen-variant van de Golf. Het is maar net hoe je het bekijkt.

Met de Golf 7 maakte de Golf R Variant voor het eerst zijn intrede. Daarmee konden huisvaders dus de genoegens van een Golf R ervaren, terwijl moeder de vrouw, drie kinderen en een hond gewoon meekonden. Als daar noodzaak voor was. Klinkt goed, maar in de praktijk kocht toch het gros van de Golf R-kopers een hot hatch in plaats van een ‘hot stationwagon’.

Toch ziet Volkswagen er brood in om dit nicheproduct een vervolg te geven. Dat wisten we al, maar dankzij Automotive Mike hebben we nu ook beelden. Oké, die hadden we vorig jaar ook al, maar nu is de Golf 8 R Variant (vrijwel) volledig ongecamoufleerd te zien op de Nürburgring. Bij Volkswagen snappen ze ook wel dat camouflage weinig zin meer heeft nu we de Golf 8 Variant én de Golf 8 R al kennen.

De Golf 8 R wordt dus klaargestoomd om wederom de allerdikste station van het C-segment te worden. Nu is dat niet heel moeilijk, maar toch. Met de Golf R valt niet te spotten, zo geven de agressiever voorbumper en de vier uitlaten te kennen.

Ondanks het feit dat de Golf 8 R Variant nog niet onthuld is kunnen we de specificaties al melden. De reguliere Golf 8 R is immers al lang en breed onthuld. Je kunt dus rekenen op 320 pk en 420 Nm aan koppel, uitsluitend in combinatie met een DSG-bak.

Een normale Golf 8 R doet daarmee 4,7 seconden over de sprint van 0-100 km/u. De Variant zal een fractie langzamer zijn, omdat die zo’n 60 kg aan extra gewicht met zich meedraagt. Maar laten we wel wezen: 0-100 km/u in 4,8 of 4,9 seconden is alsnog bloedsnel voor een C-segment stationwagen.

Hoe de normale Golf 8 R rijdt (en of je ermee kunt driften, zoals Volkswagen belooft), heeft Wouter al uit kunnen proberen. Zijn bevindingen zie in de onderstaande rijtest:

Video credit: Automotive Mike