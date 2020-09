Volkswagen Golf 8 Variant: Passat overbodig? - Autoblog.nl

De nieuwe Volkswagen Golf 8 Variant is hier. De station is gegroeid en heeft voor de meeste gezinnen nu wellicht genoeg te bieden.

Ook de Golf als station keert terug met deze achtste generatie. De voorkant en het interieur van de Duitser zijn geen verrassing meer. Dit lijkt natuurlijk allemaal sterk op de hatchback die we inmiddels een tijdje kennen. Interessanter is het om eens naar zijn achterwerk te kijken.

Volkswagen Golf 8 Variant lengte en ruimte

De Volkswagen Golf 8 Variant is 66 mm langer in vergelijking met de voorgaande generatie. De bagageruimte bedraagt maximaal 1.642 liter. Die verlenging is niet alleen ten goede gekomen aan de ruimte voor bagage, maar ook voor de achterpassagiers. De beenruimte achterin is met 38 mm toegenomen. Voor de cijferfetisjisten is het goed om te weten dat de Golf 8 Variant 4,63 meter lang is met een wielbasis van 2,68 meter. De station is 1,78 meter breed en 1,45 meter hoog. Daarmee is de Variant bijna 35 cm langer geworden. In de breedte en hoogte is de station gelijk aan de hatchback.

Door zijn toegenomen lengte kruipt de station dichter naar de Passat Variant toe. Ter vergelijking: de Passat Variant is 4,77 meter lang en het model heeft een maximale bagageruimte van 1.780 liter. Met de toegenomen ruimte van de Golf 8 Variant kun je je afvragen of de Passat Variant misschien niet overbodig is geworden voor sommigen.

Volkswagen levert de station met een aantal TSI- en TDI-motoren, inclusief de eTSI mild hybride. In het persbericht gaat de Duitse autofabrikant daar verder niet op in, maar verwacht een vergelijkbaar aanbod qua motoren in vergelijking met de gewone Golf 8.

R-Line

Om het geheel wat smoel te geven presenteert Volkswagen de Golf 8 Variant met het optionele R-line pakket. Een must op de optielijst om de gezinsauto een leuk uiterlijk te geven. In standaard uitdossing zal het er allemaal niet zo spannend uit komen te zien.

Volkswagen lanceert de Golf 8 Variant in het vierde kwartaal van dit jaar. Prijzen en info over de exacte motoren worden pas in een later stadium bekendgemaakt. Europa krijgt de primeur. Andere markten volgen in 2021.

Golf 8 Variant als Alltrack

Een aantal geselecteerde markten krijgen ook de Golf 8 Variant Alltrack. Leuk voor als je in Scandinavië of de Alpen woont, hier in Nederland is dit model niet zo relevant. Volkswagen brengt de Alltrack dan ook niet naar ons land.