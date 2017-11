Meer specificaties Lamborghini Urus bekend

Het is een snel ding geworden.

Nog even en dan trekt Lamborghini het doek van de Urus. Eerder dit jaar maakte het merk al bekend dat de SUV 650 pk gaat krijgen. Meer details waren er nog niet, tot nu. Motortrend mocht sturen met een pre-productiemodel en konden een blik werken op de specsheet van de uiteindelijke Urus.

Hierdoor zijn meer specificaties bekend geworden. Zo beschikt de 650 pk sterke 4.0 V8 in de Urus over 850 Nm aan koppel met een automaat van ZF. De SUV sprint in 3,7 seconden naar de honderd en de topsnelheid ligt boven de 300 km/u. De Urus weegt 2.154 kg.

Om het enorme apparaat tot stoppen te dwingen, krijgen de voorwielen 17,3-inch carbon keramische remmen. Achter gaat het om schijven van 14,6-inch. Standaard rolt de Urus op 21-inch Pirelli P Zero’s. Optioneel kan men kiezen voor een upgrade naar 22 of 23-inch.

Waar de Bentley Bentayga een 6.0 W12 heeft, krijgt de Urus ‘slechts’ een 4.0 V8. Dit is uit economisch oogpunt gedaan. Lamborghini ziet China als één van de belangrijkste markten. Het Aziatische land heft een pittige belasting op voertuigen met een motorinhoud boven de vier liter. Dit zou het prijskaartje dusdanig onaantrekkelijk maken voor de Chinezen, dat mede daarom werd gekozen voor de achtcilinder van Audi.

Fotocredit: @pascallll via Autojunk