Aston Martin: ‘onze auto’s moesten een eigen smoel krijgen’

Het look-a-like Aston Martin tijdperk ligt achter ons.

De nieuwe Vantage oogt behoorlijk anders in vergelijking met het vorige model. Het ontwerp valt goed te onderscheiden van de DB11 (rijtest) en dat is bewust gedaan. Aston Martin topman Marek Reichman geeft uitleg.

Reichman geeft in een interview met Car Advice aan dat de Britse autofabrikant negatieve geluiden ontving vanuit de klantenkring. Zo zouden de modellen teveel op elkaar lijken. Men kon de auto’s niet meer uit elkaar houden en dat leidde tot kritiek. De flitsende styling van de nieuwe Vantage heeft het oude Aston Martin-tijdperk officieel afgesloten.

De topman zegt dat het merk voor een lange tijd gevangen zat. Volgens hem heeft de huidige CEO, Andy Palmer, de autofabrikant naar een nieuw stadium gebracht. Sinds oktober 2014 staat Palmer aan het roer bij Aston Martin. Er kwam een nieuw businessplan en de DB11 was hier het eerste bewijs van. Het feit dat ook Reichman op vernieuwing zat te wachten werd duidelijk in 2014. De topman was destijds dolblij dat Aston Martin met een nieuw platform aan de slag zou gaan.

Met de nieuwe Vantage zijn de heren en dames in Gaydon nog lang niet klaar. Reichman zegt dat we in de toekomst nog zeven nieuwe modellen kunnen verwachten van het merk. Zeven modellen met elk een eigen identiteit. Met deze uitspraken wil de topman niets afdoen aan de oude modellen. “De DB9 en de vorige Vantage waren het fundament waar we nu verder op kunnen bouwen.”

Fotocredit: @trigger565 via Autojunk