Gerucht: Lamborghini Urus PHEV krijgt extreem veel pk - Autoblog.nl

Wil jij meer pk in je Lamborghini Urus en er minder voor betalen? Dan heeft CAR Magazine wellicht goed nieuws voor je. De Italianen gaan de rappe SUV volgend jaar namelijk van een welverdiende facelift voorzien. Dan willen ze ook eindelijk de PHEV Urus onthullen, een variant waar we al eerder over hadden geschreven.

Bij PHEV’s denk je meestal aan auto’s als de Mitsubishi Outlander. Auto’s die eerder door leaserts worden gekocht dan door liefhebbers van snelle auto’s. Toch moet die Urus PHEV er voor die liefhebber zijn. CAR Magazine claimt namelijk op basis van anonieme bronnen dat deze PowerHybrid Porsches nieuwe LK5-motor krijgt. Deze levert 608 pk, net iets minder dan de 650 pk van de twinturbo-V8 onder de huidige Urus.

Het tijdschrift geeft verder geen details over de motor, hoeveel cilinders deze krijgt is dus nog volstrekt onduidelijk. Wel weet het blad dat Lamborghini deze zal koppelen aan een elektromotor. Anders is de Urus natuurlijk geen PHEV. Dit wordt een flinke motor, in totaal moet de Urus PHEV namelijk een vermogen krijgen van maar liefst 831 pk. Ruim achthonderd paardjes in een stock SUV! Koppel zou rond de 895 Nm liggen.

Het goede nieuws voor Nederlanders is natuurlijk de BPM. Een Urus wordt hier immers genadeloos gestraft door de overheid. Plug-inhybrides krijgen een veel kleinere CO2-straf, met een beetje geluk zal deze PowerHybrid dus goedkoper zijn dan de reguliere variant. Wel jammer is het gewicht, dit zal zo’n 250 kilo hoger liggen dan de reguliere Urus.

Naast de Urus PHEV, noemt het tijdschrift ook een Urus Sport RS. Deze krijgt 25 pk meer dan de reguliere Urus. Ook heeft het nieuws over een opvolger van de Huracan; deze moet over vier jaar verschijnen. Een V10 krijgt deze niet, wel mag Lamborghini een fonkelnieuwe V8 ontwikkelen. Ook deze moet de mogelijkheid krijgen voor elektrificatie. Tot die tijd krijgen we mogelijk een ‘opfrisbeurt’ van de Huracan, al lijkt Lamborghini daar nog geen knopen over te hebben doorgehakt.

Foto: Urus van @Spotcrewda, via Autojunk.nl.