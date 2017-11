NL verhuurder van droomauto’s failliet, klanten boos

Het lijkt een puik idee, maar in realiteit blijkt het uitlenen van supercars tegen vergoeding minder winstgevend dan gehoopt.

Het bedrijf Super Experience, dat mensen de kans bood tegen vergoeding een stukje te rijden in een supercar, blijkt verschillende klanten geen geweldige ervaring geleverd te hebben. In 2014 werd het bedrijf opgericht en kon je er terecht om en klein stukje te karren in een Lamborghini Gallardo. Voor twintig minuten met de Italiaanse schone moest je 99 Euro neertellen. Twintig minuten klinkt wellicht niet als veel tijd, maar vaak heb je de grootste lol na een keer goed op het gas drukken wel gehad.

De zaken leken goed te gaan, want het bedrijfje vulde haar voorraad supercars al snel aan met onder andere een Ferrari F430, Audi R8 en Porsche Panamera hybrid. Lijkt een gekke keuze wellicht die laatste, maar laat ons je dit meegeven: Jan Peter Balkenende had er ook een…

RTL Z meldt echter dat het bedrijf inmiddels failliet is. Kennelijk is het dus toch niet zo’n goede business case, dat pimpen van supercars. Vooral niet als je voor moderne en redelijk ‘standaard’ exemplaren opteert die afschrijven als een baksteen.

Probleem aan dit hele verhaal is echter dat veel autoliefhebbers gedupeerd zijn door het faillissement. Wellicht ingegeven door de nood der wanhoop lijkt het bedrijf niet bepaald netjes om te zijn gegaan met haar klanten. Op Trustpilot liegen de reviews er niet om. Mensen waarbij de afspraak zes keer verzet is alvorens geannuleerd te worden, verjaardagscadeau’s die nooit werkelijkheid werden, je kent het wel. Als je voor iedere keer dat je het woord ‘oplichting’ tegenkomt een shotje drinkt, ga je minimaal vijf keer dood.

Toch denkt een aangestelde curator dat er nog een doorstart gemaakt kan worden bij het bedrijf. Misschien is er een belletje gepleegd met de nieuwe KvK-hulplijn voor ondernemers in nood. Via de website van het bedrijf kan je ook nog steeds offertes aanvragen om bijvoorbeeld de Gallardo te huren als trouwauto. De site belooft ‘binnen no time zijn jullie bij het stadhuis’, maar wellicht is ‘Binnen no time zijn jullie 1.250 Euro kwijt’ een betere beschrijving. Lijkt ons niet echt een puike ervaring…

Image-Credit: gehuurde Gallardo waar het ook niet goed mee afliep uit dit topic