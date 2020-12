Meest extreme Huracán van Zyrus mag zo de weg op - Autoblog.nl

Een achtervleugel waar je u tegen zegt: Zyrus heeft nu ook een Huracán LP1200 die de openbare weg op mag.

Lamborghini heeft genoeg versies (gehad) van de Huracán. De opvolger van de Gallardo werd in 2014 geïntroduceerd en nam het stokje van zijn voorganger perfect over. Zelfde motor met meer pk, zelfde plaatsing in het gamma, maar dan gemoderniseerd.

Varianten

De Gallardo kwam in vele vormen: de standaardversie uit 2005, de LP560-4, twee versies van de Superleggera en nog wat speciale edities als de LP550-2 Balboni, Edizione Tecnica en Super Trofeo Stradale.

Bij de Huracán zijn er meer versies geweest dan je ooit nodig kunt hebben. De standaard LP610-4, de LP580-2 met achterwielaandrijving, de Performante, de Evo, de Evo RWD en sinds kort de Super Trofeo Omologato: de STO.

Schepje erbovenop

Geen van allen leken soelaas te bieden voor Zyrus Engineering. Dit bedrijf was betrokken bij de ontwikkeling van de racemodellen van de Huracán genaamd Super Trofeo. Zodoende wilde Zyrus die engineering vertalen naar de heftigste Huracán die je kunt bedenken. Die heftige engineering hebben we meermaals uitgelegd bij de Zyrus LP1200.

De versie die we te zien kregen was de LP1200 R. Dit is de versie met de dikste circuittijden, maar er zou ook nog een gelijkwaardig model komen voor de straat. Die krijgen we nu ook te zien.

Basis

Wat de Strada al direct anders maakt is de basis. De 1200 R is gebaseerd op de Super Trofeo-raceauto met achterwielaandrijving. De Strada is gebaseerd op de Performante en heeft dus vierwielaandrijving. Dit maakt het proces van legaliseren voor de straat makkelijker, omdat ook het interieur (inclusief airbags) overgenomen werd uit de Performante.

In totaal levert de Zyrus LP1200 Strada net als zijn racebroer 1.200 pk uit de 5.2 liter V10, maar om de milieueisen te halen moet hij op straat altijd 900 pk leveren in plaats van 1.200. De auto weet via GPS wanneer je op een circuit bent en kan dan de kracht omzetten naar de volle mep.

Het recept is verder vrijwel gelijk aan de LP1200 R. Met de hand zijn meer dan 600 unieke onderdelen gewijzigd of toegevoegd aan de standaard Huracán. Daarmee is de auto ook 78 kg lichter dan de Huracán Performante. Om ook visueel onderscheid te maken zijn alle racemodificaties die je kunt wensen toegevoegd, om de aerodynamica te verbeteren. Vooral de gigantische achtervleugel maakt de Zyrus Huracán uniek.

De auto wordt door Zyrus ook wel de ‘V2’ genoemd, een versie twee dus. Om de LP1200 in zijn beide vormen perfect af te stemmen, is er al 6.000 km over circuits gereden. Daar horen circuits in Noorwegen bij voor testen in de kou, tot circuits diep in de Arabische woestijn om ook warme omstandigheden te testen. De testcoureur in kwestie is Oliver Webb, die ook de omstreden recordpoging van de SSC Tuatara reed.

Bovenstaande video laat zien dat de auto een tijd van 6:48 op de Nürburgring neer kan zetten. Lars Castelijns van Roxtar Group, die marketing en verkoop van de Zyrus Huracán doet en bij het testwerk betrokken is, liet weten dat er meer in zit.

“Op de ‘Ring hebben we tijdens een trackday 6:48 gereden. We hebben nooit de kans gehad om op een lege baan te rijden en door regen konden we niet veel kilometers maken. In juli/augustus van komend jaar gaan we een poging doen op Spa en de ‘Ring met een afgesloten baan.”

Van de Zyrus Huracán LP1200 Strada komen 24 exemplaren, deze moeten 595.000 euro gaan kosten.