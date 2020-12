Vattenfall komt met oplossing voor diefstal Tesla-laadkabels - Autoblog.nl

Er werden Tesla-laadkabels gestolen in Nederland en het probleem werd kennelijk steeds groter. Vattenfall lost – een deel van – het probleem op.

Een bijzonder verhaal vorige week: dieven hebben het gemunt op Tesla-laadkabels. De politie in Amsterdam-Zuid kreeg in korte tijd 21 meldingen van gestolen laadkabels, vooral van Tesla-bestuurders.

Veiligheid wordt gevaar

Zoals we toen al konden berichten is het een bijzondere vorm van diefstal. Er was geen sprake grof geweld of vernieling, dan wel hacken of kraken. Nee, de kabels konden gewoon meegenomen worden. Dit omdat er een antivries-beveiliging in de Tesla gebouwd zit, onder de vijf graden wordt de vergrendeling gedeactiveerd. Dit om vastvriezen te voorkomen. Dat werkte dus averechts, met losse laadkabels tot gevolg.

Vattenfall

Het verhaal wordt echter uitgebreider dan we eerst berichtten. De Tesla-laadkabels lieten dus bij vorst los aan de kant van de auto. Toch zou er dan ook extra beveiliging in de laadpalen moeten zitten. De verklaring werd gevonden door Maarten Hachmang van Goedkoper Rijden. De meldingen waren namelijk niet landelijk, maar vooral geconcentreerd op Amsterdam-Zuid. Hier staan een hoop laadpalen van Vattenfall. Daar lag inderdaad het ‘probleem’: Vattenfall had ingesteld dat de kabel aan de kant van de paal ontgrendelt wanneer die dat aan de kant van de auto ook doet. Praktisch gezegd: het is kouder dan vijf graden, de Tesla-laadkabel wordt ontgrendeld aan de zijde van de auto, dus ontgrendelt de paal ook. Voorbijgangers zien een losse laadpaal en kunnen zonder bombarie aan beide zijden de laadkabel loskoppelen en meenemen. Laadpalen van andere bedrijven houden de paalzijde vergrendeld totdat men met de laadpas bevestigt dat ze klaar zijn met laden. Zo zou de paal los kunnen schieten bij de Tesla, maar vergrendeld blijven en niet zonder slag of stoot uit de paal te halen zijn.

Snelle oplossing

Hachmang had contact op genomen met Vattenfall en bij het energiebedrijf zijn ze ook tot deze conclusie gekomen. Er was interne discussie over het wel of niet invoeren van de instelling om de paal te ontgrendelen met de ontgrendeling van de auto. In negen van de tien gevallen vereenvoudigt dat het proces, maar in dat tiende geval wordt je laadkabel zonder sporen gejat. Niet ideaal.

Vattenfall heeft door dat daar het probleem lag en op kerstavond hebben zij op alle laadpalen de instelling gewijzigd. Daarmee zou het probleem dus opgelost zijn. Heb jij dus een Tesla en ben je bang om in het openbaar te laden door de gelegenheidsdieven Tesla-laadkabels ontvreemden: je kan weer de straat op.

Image-credit: een Tesla aan de lader, door @fastforward op Autojunk.