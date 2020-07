Zyrus LP1200 Lamborghini vernedert een Veyron

De Zyrus LP1200 maakt korte metten van alles tot 1.000 pk. En daarboven ook eigenlijk.

Het belang van de Bugatti Veyron kan niet worden onderschat. Natuurlijk was het voor de volkswagen groep een vaandeldrager als het gaat om exclusiviteit, technologie en design.

Veyron

De Veyron is ontwikkeld met de wensen, eh, eisen van Ferdinand Piëch. De auto moetst een topsnelheid hebben van 407 km/u en een maximum vermogen van 1.001 pk. Vergeet niet dat toen de meeste supercars rond de 500-600 pk hadden en dat was eigenlijk al meer dan voldoende. Enkele uitzonderingen zoals de Enzo, Carrera GT en SLR zaten tussen de 600 en 650 pk. De stap naar 1.000 pk was dus enorm.

Tuners

In de eerste instantie voor ander supercarfabrikanten. Die moesten ook ineens hun vermogen gaan aanpassen op de nieuwe norm. Het liefste wil je die dan overschrijden en plaats van enkel behalen. Denk maar aan Koenigsegg. Overigens geldt het niet alleen voor fabrikanten, maar ook voor tuners.

Huracan Super Trofeo

De Lamborghini Huracan is een gewild tuningsobject, net als zijn voorganger. De V10 motoren zijn vaak met twee turbo’s eenvoudig naar Veyron-waarden te tillen. In dit geval gaat het om de Noorse tuner Zyrus. Hun laatste project, de Zyrus LP1200, is gebaseerd op de Lamborghini Huracan Super Trofeo, de raceversie.

Zyrus 1200

Net als vele UGR-projecten heeft de Zyrus LP1200 de beschikking over twee turbo’s op de 5.2 liter motor. Er zijn twee dingen die je nooit zult raden. Ten eerste het feit dat Gert-Jan Segers ooit in Egypte heeft gewoond en ten tweede dat de Zyrus LP1200 voorzien is van een maximumvermogen van, verrassing: 1.200 pk!

1 pk per kilo

Maar dat is niet het enige waar 1200 op slaat. Ondanks alle tuning, weegt de Zyrus LP1200 namelijk precies 1.200 kilogram. In totaal zijn er 527 onderdelen nieuw. De onderdelen zijn sterker of lichter, het liefste allebei. Zo is de complete carrosserie van koolstofvezel.

Modificaties

De V10 is niet alleen voorzien van twee turbo’s, maar er zijn meer modificaties die ervoor zorgen dat je 1.200 pk onder de rechtervoet hebt. Denk aan Inconel spruitstukken, een enorme intercooler en een titanium uitlaat. Het knappe is dat het niet alleen effectief, maar dat de Zyrus LP1200 er tevens zo buitenissig uitziet.

Knotsgek

Nu was er al het een en ander bekend over dit knotsgekke project. De Zyrus LP 1200 is nu gelukkig helemaal af. Vanwege de perikelen rondom het coronavirus werd het gehele project vertraagd. Maar als je wilt, kunnen ze de auto voor je leveren. Je moet er wel snel bij zijn. Er worden er namelijk 24 van gebouwd. Daarvan zijn er 12 uitsluitend geschikt voor het circuit, de andere 12 zijn straatlegaal.

De buitenissige hypercar kwam in prototype versie al eens voorbij op Autojunk, bekijk hier de foto’s van het Zyrus 1200 prototype!