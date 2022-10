Mega-veiling is liefdesbrief aan Peugeot en Citroën

Peugeot en Citroën staan garant voor een hoop hoogtepunten in de auto-industrie. Bijna al die hoogtepunten vinden we nu op een veiling.

Franse auto’s zijn misschien wel de perfecte uitleg om heel Frankrijk samen te vatten. Stronteigenwijs, overal aanwezig en vooral erg overtuigd dat iets altijd werkt, ook wanneer het eigenlijk bijna nooit werkt. Of je een Peugeot of Citroën nou mooi, lelijk, interessant of saai vindt: de twee merken hebben een enorme lijst aan heerlijke auto’s met designhuizen, motorsportdivisies en het merendeel van het Franse volk als supporters.

Gigantische Peugeot en Citroën veiling

Normaliter zou dat voldoende reden zijn om eens in de pen te klimmen en een samenvatting te schrijven van de highlights. Dat wordt een lang artikel. Gelukkig is er nu een veiling met eigenlijk bijna niks dan hoogtepunten van Peugeot en Citroën, georganiseerd door Aguttes. Er komen precies 100(!) modellen van Citroën en Peugeot in de verkoop, bij een geraapt uit privécollecties, particuliere aanbieders en zelfs het depot van de merken zelf. Bedenk een auto van Peugeot en Citroën die jij als highlight beschouwt en deze veiling heeft er één. Of meerdere. En in goede staat. Citroën DS, CX, BX (ook als 16 Soupapes en RS), 205 GTI, 309 GTI, 405 Mi16, 504, 505 Turbo, 406 Coupé en van alles uit de autosport. Als we alles zouden behandelen wordt het alsnog een lang artikel, dus hebben wij de – wat ons betreft – absolute pareltjes van deze veiling uitgekozen. En dan nog wordt het een lang artikel. In willekeurige volgorde, want zo staat het ook te veil. Lekker, die Franse logica.

Peugeot 20❤ Concept – 1998

De Peugeot 20❤ Concept (spreek uit als ‘2-0-Coeur’, al rekenen we 2-0-hartje ook goed) was in 1998 een voorbode voor een schot in de roos. Compacte cabriolets waren nooit een daverend succes, totdat Peugeot met een 206 ‘coupé’ met stalen klapdak op de markt kwam. De 206 CC, zoals de 20Coeur uiteindelijk zou heten, bleek dé uitkomst voor de cabriofanaat die niet bij elk spatje regen onder een tentdakje wil zitten. Peugeot zorgde ervoor dat elk merk in het C-segment en dus zelfs het B-segment ineens alles op alles zette om een cabrio met stalen klapdak te ontwikkelen. Deze trend kwam eigenlijk zo snel als dat ‘ie ging, maar Peugeot zat op de eerste rij met deze concept en de 206 CC. Dit functionele showmodel (dat overigens geen kenteken mag ontvangen) moet tussen de 20.000 en 25.000 euro opleveren.

Peugeot 406 “Mitraillée” – 1998

Ook Franse autofilms lijken soms een parodie op de werkelijkheid. In de Taxi-filmreeks volgen we geen superspion met een Aston Martin, maar een twintiger met een gemodificeerde Peugeot 406 Taxi. Helaas ontbreekt de iconische witte 406 op de veiling, maar je mag wel dubbel aan de slag met in de film gebruikte modellen. Deze 406 “Mitraillée” (ja, Fransen gebruiken een woord om ‘met een mitrailleur doorzeefd’ aan te duiden) werd gebruikt in ‘een film, we vermoeden Taxi’. Waarschijnlijk als achtergrondspeler tijdens een heftige achtervolging. Het is een ‘echte’ 406, maar niet eentje die je privé mag rijden. Er moet 3.500 tot 5.500 euro voor gevangen worden.

Peugeot 605 “Cobra” – 1998

We zeiden al dat je helaas geen Taxi 406 mag verwachten, dus moet deze 605 “Cobra” het werk doen. Deze Peugeot 605 wordt gebruikt als heftig gemodificeerde, bijna KITT-achtige auto in Taxi 2. Helaas wordt de Pontiac Firebird niet in Frankrijk gemaakt en is de Peugeot 605 de meest angstaanjagende auto van het Frankrijk in de jaren ’90. Volgens de beschrijving heeft de auto ‘last van roest’. Dat gebeurt verder nou nooit… Deze filmauto met gebruikssporen moet alles tussen 7.500 en 10.500 euro opleveren.

Citroën C5 Carlsson Break – 2001

De Citroën C5 was een D-segmenter zoals alleen Citroën die kan presenteren. Een bijzonder lijnenspel met onder de huid smeuïge motoren en zijdezachte rijeigenschappen. Het soort auto waar sportiviteit absoluut niet van toepassing is. Toch kon je de C5 ietsje sportiever aandikken met behulp van Carlsson. Die maten dan een lekkere bodykit aan en voerden zelfs de V6 ietsje op. Carlsson-C5’s werden officieel aangeboden in bepaalde markten, maar dit is de C5 Carlsson zoals hij op de IAA van Frankfurt in 2001 stond. Er is 28 km mee gereden, wat goed moet praten dat er alles tot en met 30.000 euro voor verwacht wordt.

Peugeot 205 en 106 Rallye – 1988/1994

We moeten het even hebben over het Rallye-label van Peugeot. Zoals gezegd worden de bekendste snoepjes van Peugeot allemaal behandeld en de vrij bekende 205 Rallye en 106 Rallye vallen daar sowieso onder. Wie het Rallye-recept niet kent: pak een kleine Peugeot, haal er nog meer zooi die je niet nodig hebt uit voor een laag leeggewicht et voilà: een hete hatchback. De gewichtsbesparingen gingen echt zo ver dat er werd geopteerd voor stalen velgjes, een compleet gestript interieur en het compleet ontbreken van tierelantijnen. Vervolgens werd de bekende rood/blauw/gele Peugeot Rallye-striping toegevoegd. Het leuke van de Rallyes is dat het niet de topmodellen waren. De Peugeot 205 GTI en Peugeot 106 GTI/S16 waren duidelijk krachtiger, beter aangekleed en tot op zekere hoogte sneller. De Rallyes waren echter gegarandeerd leuk om te rijden vanwege hun simpele insteek en dus goedkoper dan menig standaardversie van de 205 en 106. Voor de 205 wordt alles tot en met 45.000 euro verwacht, de iets mildere 106 moet 15.000 opleveren.

Peugeot 104 Rallye – 1977

Er is echter nóg een Rallye – de 104. Een onbekende mini-Peugeot die Citroën ook nog verkocht als LN. De Rallye-versie was zeldzaam voor de Peugeot 104 en is dan ook iets anders dan de 205 en 106. Geen striping, bijzondere gouden velgen in plaats van wit gelakte steelies en een motorkuurtje naar een heuse 80 pk. Dit exemplaar is in 2021 volledig gerestaureerd en is een zeldzaam snoepje. De veiling schat hem op 30.000 euro.

Citroën ZX Rallye Raid Evo – 1995

De Citroën ZX komt niet uit de gouden jaren van Citroën. Het is misschien wel de saaiste Citroën ooit. Design geleend van een niet-inspirerende Oostblok-auto, geen begeerlijke sportversies en ook maar weinig Citroën-esque eigenaardigheden. In de motorsport was dat wel anders. Daar heeft Citroën deze ZX Rallye Raid voor ontwikkeld. De auto was initieel bedoeld voor Groep B, maar Citroën haalde dat niet voordat Groep B viel in 1986. Dus heeft de ZX Rallye Raid meegedaan aan vele andere internationale rally’s. Deze trouwens niet. Van de 29 exemplaren van de ZX Rallye Raid was dit één van de prototypes. Toch is het genoeg om er tot en met 300.000 euro voor te vragen.

Peugeot 406 Coupé Settant’anni – 2001

Zoals gezegd kon Peugeot vaak rekenen op de helpende hand van designhuizen. Zo ook Pininfarina, die met de 406 Coupé een dijk van een auto neerzette. Die werd dan ook gebruikt om zeventig jaar Pininfarina te vieren, wat resulteerde in de gelimiteerde 406 Settant’anni. Er zijn 1.305 exemplaren van gebouwd, waarvan dit nummer 893 is. De Settant’anni is te herkennen aan de bijzondere velgen met een middenstuk gespoten in de carrosseriekleur, in dit geval Gris Hadès. Een wellicht iets minder bekende en begeerlijke speciale editie, maar wel eentje die nog 12.000 euro moet opleveren.

Peugeot 406 Silhouette – 2000

Een wellicht nog coolere 406 Coupé te vinden in de grote Peugeot en Citroën veiling is deze 406 Silhouette. Deze is gebruikt in het Franse Supertouring Championship, maar wist helaas nooit te winnen. Na zijn racecarrière kwam deze in meerdere (privé)handen, maar hij mag nog steeds het circuit op in bepaalde FIA-goedgekeurde klassen. De prijs is met zo’n 65.000 euro (verwacht) schappelijk.

Peugeot 207 RCup – 2006

De Peugeot 207 als rallyauto moest de ultieme opvolger worden van de succesvolle 206 WRC. Dankzij veranderende regelementen lukte het Peugeot alleen om de 207 S2000 in de Super 2000-Cup te krijgen. Een voorproefje op een aangedikte rally-207 kwam in 2006 met de RCup Concept. Een heerlijke 207 ‘widebody’ mét motor (of deze aangepast is wordt niet vermeld) en interieur. Dit model heeft op de autoshow van Genève in 2006 gestaan. Wederom een mooi stukje geschiedenis dat voor 45.000 euro van jou kan zijn.

Peugeot 806 Procar – 1995

Om de succesvolle Renault Espace van een betaalbare concurrent te voorzien, sloegen Peugeot en Citroën de handen ineen met Fiat en Lancia om de 806, Evasion, Ulysse en Zeta te bouwen. Grote MPV’s met een vrijwel identiek koetswerk om je hele familie te kunnen vervoeren. Op parkeerplaatsen van scholen in Frankrijk dus een graag geziene gast. Waar je een Peugeot 806 niet verwacht: de 24 uur van Spa. Dit is en blijft de enige MPV aller tijden die meereed met de 24 uur van Spa. Waarom? Omdat publiciteit. Een opgepepte 405 valt niet op en deze 806 gaat juist 27 jaar na dato nog steeds als een legende de boeken in. Hoe veel 806 Procars gebouwd zijn en hoe veel daarvan over zijn is moeilijk te achterhalen, maar als het er maar ééntje is dan wisselt die wel heel vaak van eigenaar. Dit exemplaar moet in ieder geval 80.000 euro opleveren.

McLaren MP4/9A-07 – 1994

En dan ineens: McLaren op een veiling van Peugeot en Citroën. Je zou het onder de huidige omstandigheden niet zeggen, maar Peugeot is lange tijd motorleverancier geweest voor de Formule 1. In 1994 zorgde dat voor een samenwerking met McLaren. De Marlboro-kleuren doen vooral denken aan McLaren, maar de 740 pk sterke 3.5 liter V10 komt toch echt van Peugeot. Deze auto heeft vooral als prototype gediend in het McLaren Technology Center maar heeft wel de bipsen van Mika Häkkinen en Martin Brundle gezien. Zak Brown heeft ook een certificaat van echtheid getekend. Daarmee is dit de duurste te veilen auto: alles tot en met 1.500.000 euro wordt verwacht.

Peugeot 4002 Concept – 2003

Designers kunnen aanstormend talent altijd gebruiken, dus hield Peugeot vaak designwedstrijden voor studenten. De winnaar van 2002 mocht zijn schetsen tot realiteit verwezenlijken met deze 4002 Concept. Door inspiratie op te doen van de Peugeot 402, werd een soort hyper-futuristische supercar getekend. Geen motor, enkel dit kleimodel. Bijzonder wat dat met de prijs doet: voor slechts 8.000 euro kun jij dit stuk geboetseerde klei bezitten. Voor een concept car spotgoedkoop, voor een kunstwerk een beetje lomp en aardig duur.

Peugeot Tulip Concept – 1995

De Peugeot Tulip is niet vernoemd naar een tulp, waar ‘ie wel wat van wegheeft. Nee, het is de afkorting van Transport Urbain Libre Individual et Public. De Tulip staat voor alles wat nu nog relevant is: piepklein stadsvervoer, eventueel zelfs in deelautovorm. En dat zelfs met 1007-esque schuifdeuren. Wat dit apparaat in 1995 aardig futuristisch maakte: hij is volledig elektrisch! Dit vreemde wagentje was zijn tijd aardig ver vooruit, maar werd niks. En nu kan ‘ie van jou zijn voor 10.000 euro.

Peugeot Partner Dangel WRC – 1999

Ja, de grote afsluiter van de Peugeot en Citroën veiling is een grijs busje. Wel een grijs busje met een verhaal. Deze Peugeot Partner werd opgehoogd en voorzien van vierwielaandrijving door Dangel, die dat vaker deed voor Peugeot en Citroën-busjes. Deze bijzondere Partner werd gebruikt als promotie- en hulpauto voor de WRC, toen Peugeot daar hoge ogen gooide met de 206 WRC. De auto verdween na de rallyperikelen in de Peugeot-collectie en komt daar voor het eerst sinds 1999 weer uit. Een unieke kans, en dat voor 12.000 euro.

En de rest

Zoals gezegd is dit slechts een greep uit honderd(!) modellen Peugeot en Citroën die de veiling aanbiedt. Wij hebben ons best gedaan om de unieke modellen of modellen met een tof verhaal eruit te vissen, maar er is nog zo veel meer. Check dat vooral bij de veiling van Aguttes.