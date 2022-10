PHEV Caravantrekker voor 47 mille – Autoblog Advies

Een PHEV caravantrekker voor dit geld. Man, dat is toch als een kind in een snoepwinkel!

Meestal hebben we bij het lezen van een artikel wel een idee wat goede alternatieven kunnen zijn. Vaak ‘schrijft’ men er vaak al naartoe. Als je zoekt naar een youngtimer met zes-in-lijn en achterwielaandrijving, is de kans vrij groot dat je bij een BMW uitkomt. Vaak vraagt men ook advies som de horizon te verbreden. Dan hebben de aanvragers één of twee auto’s in het achterhoofd en willen ze vooral weten of ze de goede keuze aan het maken zijn, of dat ze een buitenkansje over het hoofd hebben gezien.

In het geval van de aanvraag van Hans was dat niet het geval. Hij zoekt namelijk een PHEV caravantrekker voor het bedrag van – je zag het al staan – 47 mille. Er moet een caravan achter de auto kunnen, dus heel graag een auto die minimaal 1.500 kg kan trekken. Of Hans nieuw of gebruikt zoekt, konden we niet zo snel uit de context halen, maar we hebben gekozen voor nieuw en zeer jong gebruikt.

Tabel voor PHEV Caravantrekker voor Hans

De wensen voor een PHEV Caravantrekker voor Hans kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: Peugeot 307 SW Koop / Lease: Koop Budget: 47.000 euro Jaarkilometrage: 17.500 Brandstofvoorkeur: PHEV Reden aanschaf andere auto: Caravan gekocht; huidige peugeot is ‘op’ Gezinssamenstelling: 2 volwassenen Voorkeursmerken / modellen: SUV No-go merken / modellen: Audi / BMW

Ford Kuga PHEV ST-Line X

€ 46.410

Het is de best verkochte auto in zijn klasse. De Ford Kuga is een perfecte allemans vriend. In principe is het de beste keuze. De prijzen zijn namelijk heel erg redelijk. De meest luxe uitvoering, deze ST-Line X, valt nog prima in het budget. De combinatie van een 2.5 liter viercilinder met elektromotor is op zich prima, maar niet sprankelend. Bij Volkswagen is deze beter voor elkaar. Maar de Kuga maakt het goed met de rijeigenschappen. Het stuurgedrag is uitstekend. En nee, daarmee bedoelen we niet dat het een knalhard geveerde auto is, maar juist een stabiele wagen die veel vertrouwen geeft. Ook een vorm van comfort.

Wel even opletten, je kan nét 1.500 kg trekken. Geen kilogram meer. Dat was eigenlijk het grootste nadeel. De ruimte is prima, uitrusting bovengemiddeld goed en de prestaties zijn acceptabel. Het is specifiek, maar het is ook een prettig smoelende auto. Daarbij is het net als een Mazda een auto die een beetje losstaat van imago en marktsegmentatie. Gewoon een fijne auto en prima PHEV cravantrekker.

Mitsubishi Eclipse Cross Instyle

€ 47.990

Ja, de Eclipse was vroeger een gaaf coupeetje. Tegenwoordig is het een coupé SUV. Maar hey, in tegenstelling tot veel andere producten is dit wél een echte Mitsubishi. Het is een typisch Japanse auto qua uiterlijk en interieur. Als je dat kan leasen tegen een lage bijtelling, dan neem je daar genoegen mee. Als je zelf 47 mille moet stukslaan. Dat wordt al een stuk lastiger. Wel krijg je de dikste uitvoering, de Instyle. Daar zitten de meeste items wel op. Een goedkopere variant met minder uitrusting kan dus ook.

Wel hebben ze allemaal dezelfde aandrijflijn. Een 2.4 viercilinder met een elektromotor. Mitsubishi werkt net even wat anders. In principe is het een elektrische auto met een 2.4-motor als range extender. Er is dan ook geen transmissie. Op lage snelheden rijdt dat stiekem best prettig, net als een echte elektrische auto. Het zwakste punt is de accu die in no time leeg is. Dan komt het op een na zwakste punt: een 2.4 motor die flink kan zuipen. Ook kan ‘ie nét 1.500 trekken. Stiekem een auto die beter scoort als occasion dan als nieuwe auto. Mogen wij dat zeggen?

Volvo XC40 Recharge T4 Plug-In Essential

€ 46.895

Als je op zoek bent naar een nieuwe PHEV caravantrekker, die meer dan 1.500 kg kan trekken dan hebben we goed nieuws voor je. Er zijn er twee! In dit geval gaat het om de Volvo XC40. Het is de meest compacte Volvo van het moment, maar het is zeker geen kleintje. Sterker nog, als je voorin zit is het prinsheerlijk genieten. In feite is het een grotere XC60 of XC90, maar dan compacter respectievelijk veel compacter. Dat houdt in: solide materialen, fraaie bouwkwaliteit, prima infotainment en lekkere stoelen. Ook de standaardzetels voldoen prima.

In technisch opzicht is het geen XC60, want de XC40 recharge heeft een driecilinder. Deze is goed voor een systeemvermogen van 211 pk Het systeemkoppel is een alleszins bruikbare 405 Nm. Verwacht niet veel elektrische kilometers met de 10,7 kWh-accu. Het grootste nadeel is dat alleen deze ‘Essential’ in het budget valt en dan ook nog maar net. Metallic lak of een andere upgrade is er niet bij. Climate control, cruise control, een lading airbags, audio (met externe aansluiting), bluetooth en zo zitten er op, maar verder niets. Het is wel een uitstekende PHEV caravantrekker. Je kan er wel 1.800 kg mee trekken, dat is de grote USP.

Lynk & Co 01 (CX11)

€ 41.882

Waarom niet kiezen voor de betere XC40? Ja, natuurlijk, Lynk & Co is een chinees merk en Volvo een Zweeds merk. Dat kost je dik 6 mille. Maar het gaat zoveel verder dan dat. De Lynk & Co 01 is een stuk ruimer dankzij meer lengte (12 cm) en een 3 centimeter grotere wielbasis. Er zijn veel overeenkomsten tussen de XC40 en Lynk & Co. Ook in het interieur zie je veel Volvo-elementen terug. Vergelijk het een beetje als met een Skoda Enyaq iV en Audi Q4 e-tron. Ja, in de Audi is het uiteindelijk wel mooier en fraaier, maar het prijsverschil rechtvaardigt het niet.

Want je krijgt gewoon meer auto voor je geld. Niet alleen qua ruimte, maar ook quua motor. In basis hebben we te maken met dezelfde aandrijflijn. Dus een 1.5 driecilinder turbotor met elektromotor. Echter, alles is beter in de Lynk & Co: meer vermogen en meer koppel uit de verbrandingsmotor en een grotere accu. Je kan langer elektrisch rijden en het prestatieniveau ligt een stuk hoger.

Het mooiste is nog de opties, want voor dit geld zit alles er al op: Apple CarPlay, navi, bipsverwarming, grote wielen, adaptieve cruise control, parkeerpiepers rondom (met camera), lederen bekleding en zelfs de lak is standaard. Dat is wel de enige beperking, je kan kiezen uit blauw en zwart. Net als de Volvo een meer dan uitstekende PHEV caravan-trekker, want 1.800 kg is een fijne marge.

Dat waren de nieuwe opties

Tot zover de nieuwe auto’s. In principe lonkt de Volvo. Een goede badge, mooie dealers, lekkere koffie, fijne folders, een veilig imago en aanzien bij de Albert Heijn. En met die vage supermarktanalogie kun je het makkelijk samen vatten. De XC40 is een half volle Albert Heijn thuis. Het is lekker shoppen en er is keuze uit mooie dingen. De Lynk & Co is zo’n grote DIRK-tas. Zit veel meer in, alleen denkt de buurman dat het niet zo goed met je gaat. En ga even een blokje rijden met de Kuga.

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid

€ 46.990

2021

7.000 km

Het duurde eventjes voordat ze bij Volkswagen inzagen dat de Passat GTE-aandrijflijn in de Tiguan lepelen een slim idee was. Er was in 2015 al een Tiguan GTE-concept en in 2021 stond de hybride-versie dan eindelijk in de showroom. Belangrijk om te onthouden: de Volkswagen in dit geval is geen sportief aangeklede versie, maar ‘gewoon’ een Life-uitvoering. Alles wat je nodig hebt zit er echt wel op, maar het kan zien dat je méér wil dan acceptabel. De aandrijflijn is beproefd en bewezen.

Het is in principe allemaal keurig voor elkaar. De Tiguan laat geen enkele steek vallen, maar je hebt ook niet echt het idee dat je je zelf verwend hebt. En weet je, dat gevoel mag je wel hebben als 47 mille stukslaat op een bijna nieuwe auto. Mocht je echter met gevoel hebben en meer met goede stoelen, prima infotainment, prettige rijeigenschappen, voldoende ruimte en dus meer dan voldoende trekgewicht, dan heb je er een topper aan. Ook in dit geval een top PHEV caravantrekker, want je mag 1.800 kg trekken.

Seat Tarraco 1.4 TSI eHybrid FR

€ 47.400

2021

20.000 km

Zo’n auto die je nog weleens kan vergeten. De Seat Tarraco is strikt genomen een iets grotere Tarraco. Inderdaad, net zoals de Lynk & Co 01 groter is dan de Volvo XC40. Echter, de Tarraco zit gevoelsmatig minder ver af van de Tiguan. Die VW is ook niet echt extreem luxe of overdadig. Wat wel schandalig is, is dat de auto nul Spaanse Charme heeft die je verwacht van een merk met de slogan ‘Auto Emocion’. We weten niet wat de vertaling is voor rijdende couveuse, maar dat is wel treffender.

Wel is het zo dat – net als bij een couveuse – alles zit op de plaats waarvan je het verwacht bij de Seat. De aandrijflijn is dezelfde als de Tiguan, dus een 245 pk sterke combinatie. Geremd mag er 1.800 kilogram achter, dus mocht je willen upgraden naar een grotere caravan, dan kan dat. Ook hier moet je goed zoeken, maar we vonden enkele exemplaren bij merkdealers met goede garantie.

Suzuki Across Plug-In Hybrid Style

€ 47.999

2020

15.000 km

YES! We kunnen de Suzuki Across aanraden! Eindelijk! De Suzuki Across is een afgeleide van de Toyota RAV4. Maar ja, zoals je in bovenstaand lijstje kunt lezen, zijn veel auto’s aan elkaar verwant. We moeten er wel bijzeggen dat de Across echt een RAV4 is met een Suzuki-logo. Dat is echt het enige dat anders is. Sterker nog, het exemplaar dat wij vonden stond bij een Toyota-dealer. Qua uitrusting hoef je je geen zorgen te maken, alles wat mogelijk is, zit er op. 19 inch wielen, ‘lederen’ bekleding, groot navigatie: het is allemaal aanwezig. Altijd.

De aandrijflijn is stiekem best een fijne. Op die Suzuki Escudo uit Gran Turismo 3 na, is dit de krachtigste crossover van Suzuki: 306 pk aan systeem vermogen. Het is niet alleen een potente aandrijflijn, het is ook een prettige in de omgang. Wel moet je even op letten met de caravan, want 1.500 kg is écht de max bij deze auto.

YOLO: Mercedes-Benz GLC350e 4Matic Premium Plus (X253)

€ 47.940

35.000 km

2018

Je wil duidelijk geen Audi of BMW. Die hebben we dan ook voor je omzeilt. Maar mag een Mercedes-Benz wél? We vonden namelijk enkele exemplaren van de Mercedes-Benz GLC. En laten we eerlijk zijn, dat zijn gewoon hele dikke auto’s. Je hebt een potige viercilinder met veel power én een elektromotor waardoor je een systeemvermogen hebt van meer dan 300 pk.

Qua interieur is het net geen Audi qua finish, maar het ziet er zoveel origineler en sfeervoller uit. Ook als je een versie hebt met zwart interieur. Vierwielaandrijving zegt in principe niets over het maximaal trekvermogen (er zijn voorbeelden waarbij de 2WD-versie meer mag trekken), maar het is wel lekker hoor. Zeker als je op een natte en drassige ondergrond staat. Ook rijdt de GLC uit de kunst, het zijn enorm fijne lange-afstandscruisers. Wel heb je te maken met een oudere auto, alhoewel dat relatief is: vier jaar en 35.000 km is niet extreem in dit geval. Voordeel: een groot gedeelte van de afschrijving is al achter de rug. Je moet ze goed zoeken, maar ze zijn er wel.

Super Yolo: Porsche Cayenne S e-Hybrid (958)

€ 45.900

2015

130.000 km

Als je meer genoeg concessies doet, kun je vanzelf voor het zelfde bedrag een véél duurdere auto rijden. In dit geval rijd je in een heuse Porsche! De Porsche Cayenne is een dijk van een PHEV caravantrekker. Sterker nog, we denken dat je nauwelijks doorhebt dat er überhaupt iets achter hangt. Natuurlijk, we zijn niet op ons achterhoofd gevallen. Porsche rijden kost extreem veel geld als het gaat om onderhoud, verbruik en andere lasten. Ook even rekening houden met het verval van het halftarief, daarvoor is de Porsche al te onzuinig.

Een ander nadeeltje is dat je niet ver komt op een accu. Wat dat betreft kun je beter op zoek naar een Cayenne S of Cayenne Diesel. Als je kijkt naar wat je krijgt voor je geld. Het is geen 911 op stelten, maar wel een zeer prettige auto om mee onder weg te zijn voor lange ritten. Je zit hoog, rechtop, maar de auto voelt enorm stabiel en rotsvast aan. Iets dat weinig SUV’s echt goed doen, behalve de Cayenne dus. Daarbij is het een Porsche, dus de crew van ‘Zijn We Er Al?’ Zal helemaal uit zijn dak gaan als jij eraan komt zetten in.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!