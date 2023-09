Meneer rijdt 50 km/u door wasstraat in Oss

Een meneer rijdt met 50 km/u door de wasstraat in Oss en crasht aan het einde.

De wasstraat is al jarenlang onderwerp van debat voor veel autoliefhebbers. met name hen die zelf heel erg graag hun auto wassen. Die noemen de wasstraat de ‘krasstraat’. Snap je ‘m? Dat is namelijk heel erg grappig, want vroeger kon je inderdaad krassen eraan overhouden. Toegegeven, een auto die netjes met de hand gewassen wordt zal er altijd iets netter uitzien dan eentje die door de carwash heen gaat.

Qua wasstraten is er enorm veel werk verzet in de afgelopen jaren. Het is niet meer een kwestie van polyester borstels met zeepsop en een hoop water. Je krijgt nu die gekke stoffen en extra schuim er ook bij. Dus om nu te zeggen dat het heel erg slecht is voor je auto? Bwoah. Andersom is het in dit geval wel zo, want in dit artikel gaan we het hebben over een auto die slecht is voor de wasstraat.

Mijn rijdt 50 km/u door wasstraat in Oss

Wat is er aan de hand? Nou, een oudere meneer wilde zijn BMW X1 wassen in een wasstraat in Oss. Dat ging helaas niet helemaal goed. Het erin rijden lukte nog wel, maar rustig de wasbeurt doorstaan ging niet. Wellicht dat de cruise control aansprong (Marco Bakker weet er alles van) en de auto ineens accelereerde.

De auto schoot door de wasstraat, vloog eruit en scheurde de weg over en vervolgens de bosjes in aan de overkant voor de straat. Gelukkig reden er geen auto’s op dat moment, waardoor de onfortuinlijke chauffeur verder niemand raakte. Ook heel erg fijn is dat de bestuurder in kwestie met de schrik vrij kon komen. Er kwam weliswaar een ambulance en de bestuurder werd onderzocht, maar hij mankeerde wonder boven wonder helemaal niets.

Schade

De fysieke schade is wel aanzienlijk. De BMW is flink beschadigd, maar ook de wasstraat in Oss heeft er flink van langs gekregen.

Laat je overigens niet afschrikken door die grote borstel, want die staat daar altijd in Oss. De liefhebber van uitstekende afgestemde onderstellen zal overigens deze omgeving herkennen. Intrax Suspension Technology zit namelijk vlak in de buurt!

Fotorcredits: Google via Google Maps

Via: Omroep Brabant