Dit is de Mercedes AMG GT E Performance met 800+ pk!

Mercedes showt op de IAA niet alleen de normale AMG GT, maar ook alvast de E Performance.

Op de Mercedes-stand in München ging alle aandacht uit naar de Concept CLA, maar intussen is er natuurlijk ook een volledig nieuwe AMG GT. Die is eigenlijk veel interessanter. Maar die heeft nog een V8, en dat is anno 2023 bijna een taboe op de IAA.

Collega @willeme schreef al over de AMG GT die in München stond, maar er stond nóg een AMG GT. Die blijkt toch wat specialer te zijn dan we in eerste instantie dachten, want dit is de Mercedes AMG GT Concept E Performance. De hybride dus, die Mercedes nog niet had aangekondigd.

Dat hebben ze nu eigenlijk nog steeds niet gedaan: ze hebben de auto gewoon neergezet in München zonder daar verder woorden aan vuil te maken. Op een informatiezuil stond gelukkig nog wel wat informatie.

Qua uiterlijk is er ook niet zoveel interessants aan te zien, het zit ‘m vooral in de techniek. De AMG GT E Performance krijgt namelijk meer dan 800 pk. Aangezien we de AMG GT 63 S 4-door E Performance en de S 63 E Performance al kennen is dit geen verrassing, maar het blijft idioot veel.

De AMG GT E Performance wordt waarschijnlijk een van de snelste AMG’s ooit. De loodzware 4-door doet namelijk al 0-100 km/u in 2,9 seconden (net zo snel als een AMG One!). Heel veel sneller dan dat zal de AMG GT niet zijn, want op een gegeven moment loop je tegen natuurwetten aan.

Net als de 4-door krijgt de tweedeurs AMG GT een elektromotor op de achteras, naast de biturbo V8. Omdat het een plug-in hybride is zou je ook volledig elektrisch kunnen rijden, mocht je dat willen.

Wanneer de AMG GT E Performance zijn opwachting gaat maken is nog niet bekend, maar het kan wel lonen om er op te wachten. Als PHEV is het waarschijnlijk een betere deal dan de AMG GT met alleen een V8.