18-jarige gesnapt met 132 km/u in 45 km/u auto

Een maas in de wet, zo kun of kon je het wel omschrijven. Een personenauto begrenzen tot 45 km/u om er een ‘brommobiel’ van te maken op papier. En daardoor kunnen jongeren in een auto rijden zonder een autorijbewijs. Sinds 2015 is het dan wel zo dat ze een trekkerrijbewijs moeten hebben. Leuk voor die pubers, vaak wat minder leuk voor de verkeersveiligheid. Daar komt ook nog bij dat ze zijn vrijgesteld van wegenbelasting. Sinds 1 januari 2021 zijn ze wel APK plichtig.

Volkswagen Golf brommobiel

En in de praktijk zijn ze niet allemaal netjes begrensd. Daar kwam ook de politie in het Groningse Nieuw Beerta achter. Een 18-jarige jongen werd betrapt in zijn Volkswagen Golf ‘brommobiel’, toen deze met 132 km/u over de weg raasde. Dat is zeg maar iets harder dan 40 km/u.

Verzekeraar De Kilometerverzekering zag tussen 2010 en 2020 de nodige aanvragen binnenkomen van jonge bestuurders die zo’n teruggekeurde auto gekocht hadden, aldus de Telegraaf. Dat kan van alles zijn. Zoals deze Volkswagen Golf, maar ook een teruggekeurde Range Rover.

De overheid zit niet stil en is op de hoogte van de ontwikkelingen. Er zijn nieuwe regels in de maak om dit soort MMBS-auto’s (Motorvoertuig Met Beperkte Snelheid) niet meer mogelijk te maken. Dan is het straks afgelopen met omgebouwde personenauto’s die als brommobiel door het leven gaan.

De 18-jarige in de Volkswagen Golf is zijn rijbewijs in elk geval. Daarnaast moet de auto opnieuw gekeurd worden door de RDW.

Fotocredit: Politie Team Verkeer Noord-Nederland via Facebook