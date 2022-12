F2 coureur rijdt 179 waar 50 is toegestaan

Kijk, dat zijn de grotere overtredingen. Deze F2 coureur rijdt 179 km/u, een tikkeltje te hard.

Coureurs geven niet zo veel om straatauto’s en rijden doorgaans vrij keurig en saai. Ondergetekende heeft bij een paar coureurs in een straatauto mogen zitten en dat was een, eh, milde verrassing. Ze reden allemaal gewoon normaal! Ergens verwacht je van een coureur dat ze ook op de openbare weg doorrijden. Niet dus.

Daar brengt Amaury Cordeel verandering in. Dat is een Formule 2-coureur uit België die een klein beetje te hard heeft gereden. Een tikkeltje. Hij reed in zijn woonplaats Temse, onder Sint-Niklaas (België). Het lijkt een beetje zijn eigen schuld te zijn, want hij leverde zelf het bewijs aan.

F2 coureur rijdt 179 (in een 50 zone)

Op de Chinese website TikTok (je weet wel, daar waar al je kinderen de hele tijd op swipen) had hij een filmpje gedeeld waar hij 179 km/u reed. Het nadeel: de locatie waar hij dat deed is slechts 50 km/u toegestaan.

Een politie-tirbunaal heeft Amaury Cordeel schuldig bevonden en hem veroordeeld tot het betalen van een boete. Deze bedraagt 3.600 euro, ook voor een F2-coureur nog best veel. Daarbij is ook zijn rijbewijs ingenomen. Deze kan hij eventueel terugkrijgen over 6 maanden. Voor de volledigheid: het filmpje was al online gezet in 2020, de politie heeft het voorval eerst onderzocht.

Niet de eerste keer

Het is voor Cordeel nog eventjes aftasten dus waar je wel en niet mag doorrijden. Zo reed hij destijds 300 km/u in een Audi RS3 en postte ook dat filmpje online. Echter, toen kon hij beweren dat hij niet de gene achter het stuur was en ontsprong hij de dans.

Nu heeft Cordeel dus én geen superlicentie én geen rijbewijs. In de Formule 2 is een rijbewijs niet verplicht (zoals dat tegenwoordig wel het geval is bij Formule 1). Met Cordeel gaat er overigens niet een extreem talent verloren. Hij maakt stappen in alle Formule-klasses, maar zet geen klinkende resultaten. Toegegeven, de laatste paar races in de F3 sprokkelde hij ineens puntjes bijelkaar. Uiteindelijk werd Cordeel 17e in het kampioenschap.

Via: Motorsport.