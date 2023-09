Eigenaar duurste Rolls ooit is bijzonder gemiddeld

Echt? Hoef je zo weinig moeite te doen voor de duurste Rolls ooit gemaakt? De eigenaar is goed maar niet zo goed.

Vroeger had je ooit de Bugatti Royale. Een auto die zie krankzinnig duur was dat zelfs de echt heel erg rijken der aarde de auto met moeite konden betalen. Voor de superrijken tegenwoordig is het een stuk makkelijker. Auto’s zijn tegenwoordig ook duur, maar de restwaarde helpt enorm. Zeker als je rijk bent kun je meerdere auto’s kopen en daar je kilometers mee afwisselen. Dan maak je niet te veel kilometers en kun je in sommige auto’s weer met winst verkopen. Zo zie je maar, zelfs aan autorijden kunnen de rijken verdienen terwijl het de armen alleen maar armer maakt.

Met supercarmerken als Bugatti, Koenigsegg en Pagani werd 1 en 2 miljoen eurogrens al vrij snel beslecht. Zeker met de Bugatti La Voiture Noire van 8 miljoen euro had Niemand de indruk dat er ook maar één merk overheen zou gaan. De allerbeste voetballer ter wereld (tevens een van de rijkste) werd getipt als de eigenaar, alhoewel dat nooit écht bevestigd noch ontkend is.

Klapperende oren

Wat dat betreft klapperen onze oren meermaals. Ten eerste: Rolls-Royce zette de wereld op zijn kop met het bekend maken van de prijs van de Boattail. Daar willen ze 26 miljoen euro voor hebben. Ze maken er maar drie een eentje is voor de familie Carter. Die kennen we beter als Jay-Z en Beyoncé. Nou, okay dan, dat het grootste popsterrenkoppel van de afgelopen 25 jaar zo’n krankzinnig dure auto heeft, is begrijpelijk.

Maar het doorgaans uitstekend geïnformeerde l’Equipe weet te melden wie de eigenaar van deze bizar dure auto is: een Argentijnse voetballer. En dan hoop je ergens Lionel Messi: de grootste voetballer ooit die nog niet iets van wezenlijks belang heeft weten te melden. Maar nee, het niemand minder dan… Mauro Icardi.

Fotocredit: Mauro Icardi via zijn Instagram-pagina.

Dat is een jongen van 30 jaar oud die nú al bij Galatasaray speelt. Dat is een club waar je op je 35e naartoe kan gaan om nog eventjes 3 jaartjes de bankrekening te spekken (relatief gezien dan).

Eigenaar duurste Rolls die er er is

De aanvaller heeft bij Inter een prima periode beleefd, maar sinds zijn transfer naar Paris Saint Germain (ook al zo’n club waar je niet naartoe wil als je jong bent) heeft ‘ie nooit zijn oude niveau gehaald. Allemaal niet zo erg, maar als je dus al;s redelijke spits in de Europese subtop redelijk presteert, is dat dan voldoende om het allerhoogste op autogebied te kunnen bekostigen?

Galatasary heeft 10 miljoen betaald aan PSG om Icardi over te nemen. De Argentijn krijgt een jaarsalaris van van 6 miljoen euro. Dat is natuurlijk meer dan een mens nodig kan hebben, maar een Boattail kost het viervoudige daarvan. Maar ja, om een lang verhaal kort te maken: een redelijke voetballer heeft de allerduurste auto ter wereld gekocht. En ja, uiteraard zijn we jaloers! En we gaan doorrrrr…..