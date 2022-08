BMW’s en MINI’s rollen nog wel even van de band bij VDL Nedcar

Zowel MINI’s als BMW’s blijven langer geproduceerd worden door VDL Nedcar.

Het was een harde klap voor VDL Nedcar om te verwerken. BMW Group, de grootste klant van de fabriek, heeft aangegeven te vertrekken. In de tussenliggende periode kreeg het bedrijf in Limburg de tijd om een nieuwe klant of klanten te zoeken.

In eerste instantie zou het per 1 november 2023 gedaan zijn met de BMW Group als klant. Het concern laat VDL Nedcar de BMW X1 en MINI’s produceren in Born. Daar komt BMW nu op terug. De overeenkomst is aangepast en VDL Nedcar mag nog even langer doorgaan met het produceren van auto’s voor het concern.

Niet 1 november 2023 is de einddatum, maar 1 maart 2024. De provincie Limburg heeft dit bekendgemaakt in een brief. Goed nieuws voor de fabriek en diens medewerkers. Want hoewel VDL naar eigen zeggen in onderhandeling is met nieuwe opdrachtgevers, zorgt de BMW Group voor concreet werk. En dat kan op deze manier nog enkele maanden doorgaan.

De continuïteit van de autofabriek in Born zou niet in gevaar zijn. Omdat er onderhandelingen plaatsvinden is er vertrouwen dat er ook na 1 maart 2024 gewoon gewerkt kan worden. De voorkeur ligt er wel om met meerdere klanten te werken, in plaats van één grote klant zoals nu het geval is.

BMW maakte in 2020 bekend te gaan stoppen bij VDL Nedcar. Meteen moest het bedrijf in actie komen om nieuwe klanten te vinden. Als er meerdere opdrachtgevers zijn verloopt dat proces wat minder stressvol.