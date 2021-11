Mensen massaal op zoek naar winterbanden op Marktplaats

Verwachten mensen een horrorwinter of is er wat anders aan de hand?

Er zijn de afgelopen decennia enorme sprongen gemaakt als het gaat om de ontwikkeling van de auto, maar sommige dingen zijn nog gewoon hetzelfde gebleven. Gehannes met zomer- en winterbanden bijvoorbeeld. Natuurlijk, er is de all-seasonband en die wordt steeds populairder, maar het blijft een compromis.

Er zijn dus nog altijd veel mensen die rond deze tijd zachtjesaan gaan kijken voor winterrubber. Sterker nog: het lijkt erop dat het er meer dan ooit zijn. Marktplaats zag namelijk het aantal zoekopdrachten naar winterbanden door het dak gaan.

In de afgelopen maand werd er 150.000 keer gezocht op winterbanden. Een record, volgens Marktplaats. Ter vergelijking: in dezelfde maand vorig jaar waren er maar 58.000 zoekopdrachten.

De grote piek in de vraag komt normaal pas als er echt zicht is op sneeuw. Dat was dit jaar in februari. Blijkbaar was niet iedereen daar op voorbereid, want veel mensen gingen opeens koortsachtig zoeken naar winterbanden.

Dit jaar is er dus al een opvallende stijging in oktober te zien. Is daar ook een verklaring voor? Marktplaats heeft wel een vermoeden. De voorraad winterbanden is in Nederland namelijk historisch laag. Dit wordt onder meer veroorzaakt door hoge containertarieven en de nieuwe Franse wetgeving. Waarschijnlijk zijn mensen door berichtgeving over een tekort toch maar eens op Marktplaats gaan kijken voor een setje winterbanden.

Het is niet verwonderlijk dat het aanbod op Marktplaats juist niet gestegen is. Er werden 4.000 advertenties minder geplaatst in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En dat terwijl er veel meer op gezocht wordt. Voor degenen die momenteel een setje winterbanden in de aanbieding hebben is dit dus goed nieuws. Zij kunnen waarschijnlijk wel rekenen op een goed prijsje voor hun banden.

Foto: @alfaromeo147gtamartini, via Autojunk