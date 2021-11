Tesla-rivaal Rivian gaat naar de beurs, is meer waard dan BMW

Rivian (je weet wel, het nieuwe Tesla) betrad vandaag de beurs en beleggers waren er als de kippen bij.

Als je tien jaar geleden had gezegd dat een Amerikaanse start-up die nog nauwelijks auto’s gebouwd heeft meer waard zou zijn dan BMW, zou je voor gek verklaard worden. Toch is dat vandaag de dag de realiteit.

Dat Tesla extreem overgewaardeerd wordt op de beurs weten we, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Het gaat nu over Rivian, die vandaag naar de beurs ging. Beleggers zijn natuurlijk naarstig op zoek naar het nieuwe Tesla en volgens velen is dat Rivian.

Rivian moet nog goed en wel beginnen met het bouwen van EV’s, maar aan ambitie hebben ze geen gebrek. Het merk wordt onder meer gesteund door Amazon, die een belang van 20% heeft en 100.000 busjes heeft besteld.

Rivian ging vandaag naar de beurs en dat is best wel een ‘big deal’, om even in Amerikaanse termen te spreken. Het was namelijk de grootste beursgang op Wall Street dit jaar. Rivian verkocht 153 miljoen aandelen voor 78 dollar per stuk. Daarmee harkte de start-up eventjes 11,9 miljard dollar binnen, omgerekend 10,3 miljard euro. Daarmee overtroffen ze alle verwachtingen.

De totale marktwaarde van Rivian bedraagt nu maar liefst 76,4 miljard dollar. Natuurlijk, vergeleken met de bizarre marktwaarde van Tesla (ruim een biljoen dollar) valt het nog mee, maar Rivian is wel gewoon meer waard dan bijvoorbeeld BMW. En heel Stellantis. Ook komt het merk aardig dicht in de buurt van Ford, die nota bene een geldschieter is van Rivian.

Hoewel er veel overeenkomsten zijn met Tesla, bewandelt Rivian niet helemaal hetzelfde pad. In tegenstelling tot Tesla, focust Rivian in de eerste plaats op bedrijfswagens. De mega-order van Amazon zal daar ongetwijfeld iets mee te maken hebben. De pick-up en de SUV, die Rivian als eerste had aangekondigd, volgen in een later stadium.