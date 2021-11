Niet zomer- of winterband, maar vierseizoenenband is in trek

Niet meer wisselen en het hele jaar door rijden op hetzelfde rubber met de vierseizoenenband. De band is bezig met een opmars in Nederland.

Het is altijd weer afwachten hoe de winters gaan uitpakken in ons land. Blijft het milde met temperaturen rond het vriespunt, of kunnen we echt dagen met sneeuw krijgen? Als je veel kilometers maakt is het wisselen naar winterbanden wel aan te raden. Want onder de zeven graden Celsius zijn de winterbanden in het voordeel ten opzichte van zomerbanden. Maar niet iedereen heeft de behoefte om tweemaal in het jaar te wisselen van zomer naar winterbanden en andersom.

Het alternatief is een vierseizoenenband waar je het hele jaar op kunt rijden. Volgens BOVAG is deze band in opmars. Dat zegt Tom Huyskens van de BOVAG tegenover de NOS. Beschikte in 2015 nog slechts vier procent van het Nederlandse wagenpark over dit type band. Inmiddels is een op de vijf auto’s uitgerust met deze variant.

Huyskens zegt verder dat de verwachting is dat het aantal auto’s op vierseizoenenbanden verder zal toenemen. Met name de automobilist die weinig kilometers maakt staat op het rubber. Logisch, want als je maar een paar duizend kilometer per jaar maakt wil je ook niet tientallen euro’s spenderen om telkens banden te wisselen en stallen bij de garage.

Het voordeel van een vierseizoenenband is dat je er legaal mee door bijvoorbeeld Oostenrijk en Duitsland kunt rijden in de winter. Want in die landen zijn winterbanden onder winterse omstandigheden verplicht. In een situatie met sneeuw ben je echter qua veiligheid altijd beter uit met winterbanden. Voor de wintersport is rijden op winterbanden dan ook prettiger dan vierseizoenenbanden.

Doe in elk geval niet wat toch jaarlijks voorkomt: wisselen naar winterbanden en hier tot diep in de zomer mee doorrijden. Het komt elk jaar weer voor dat er auto’s in juli of augustus met 25 graden of meer nog op winterbanden rijden. Niet alleen slijt de band enorm snel, het is ook nog eens onveilig omdat je minder grip en een langere remweg hebt.