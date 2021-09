In dit land zijn winterbanden straks ook verplicht!

Pas op als je over een paar maanden op wintersport gaat. Er is weer een land bijgekomen waar je dan verplicht op winterbanden moet rijden.

Je merkt het al een beetje hè? De dagen worden korter, er komt al langzaam een geel kleurtje aan de bladeren en vooral ’s nachts wordt het veel frisser. Heerlijk, de herfst en de winter komen er weer aan. Sterker, over precies 100 dagen is het al kerst! Begin maar vast met inslaan, nu hebben ze alles nog.

Maar dat terzijde. De winter staat dus onverbiddelijk voor de deur. Dus dat betekent weer ruiten krabben, sloten sprayen en natuurlijk de winterbanden eronder. Is bij ons nog steeds een keuze, maar in veel landen is dat rubber verplicht.

Er komt nog een land bij waar dat verplicht is

Wintersporters weten het. Als je naar Duitsland gaat, of naar Oostenrijk en dat via Luxemburg, moet je na 1 november verplicht winterbanden onder je auto hebben. Doe je dat niet, ben je flink aan de beurt als je een ongeluk krijgt.

Maar vanaf dit jaar geldt de winterbandenplicht ook voor grote delen van Frankrijk. Het gaat dan met name om de bergachtige gebieden waar ’s winters ook de nodige sneeuw valt. Dat heeft de site autogids.be voor ons uitgezocht.

De plicht om winterbanden te gebruiken geldt niet alleen als je naar een district toegaat waar die wet is aangenomen, het geldt ook als je op doorreis bent. En wil je weten om welke districten het gaat, dan treft dat. Hieronder zie je een puike afbeelding daarvan.

Heb je nou geen winterbanden?

Dan is er in principe geen man overboord, je maakt het jezelf alleen een beetje lastig. Want als je koste wat kost met je zomerbandjes de Alpen wil bestijgen, zorg dan tenminste dat je sneeuwkettingen bij je hebt.

Heb je die niet, dan kun je altijd nog opteren voor zogeheten sneeuwsokken. Die kun je zien als een beetje het mislukte broertje van de sneeuwketting, maar wel veel makkelijker om aan te brengen. Schijnt.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Dus, concluderend, mocht je deze winter de weg opgaan naar het buitenland, schaf dan gewoon een setje winterbanden aan. Is veel beter dan dat gedoe met sokken of kettingen en je zomerbanden gaan ook twee keer zo lang mee.

Daarover gesproken, wij vragen ons af wie van jullie sowieso in de winter al met winterbanden rondrijdt, ook zonder verplichting in thuisland Nederland of België. En de belangrijkste vraag, waarom wel of juist niet? @willeme is sowieso vóór…

Laat het weten in de comments!