Mooiste S-Klasse aller tijden wordt perfecte ‘daily driver’

Een klassieke S-Klasse rijden zonder de kopzorgen van een klassieker, wie wil dat nou niet? Met deze Mercedes 300SEL restomod kan het.

Er passeren hier voldoende ‘restomods‘ de revue. Het is een doodsimpel en populair concept. Autoliefhebbers klagen veel dat auto’s vroeger veel mooier waren, maar klassiekers zijn vaak niet betrouwbaar genoeg om dagelijks in te zetten. Een restomod combineert de oude looks met nieuwe techniek. En zo kun je tot de sterren en verder. Want als jij net als ondergetekende denkt, is een Mercedes S-Klasse van de W109-generatie zonder omkijken op mechanisch gebied helemaal het einde.

Mercedes 300SEL restomod

De meeste dromen zijn bedrog, maar een gemoderniseerde Mercedes 300SEL bestaat nu echt! Dit met dank aan Icon 4×4 Design, die voor SEMA 2022 de technische kant van een 300SEL hebben aangepakt. De basis is dan ook een ‘echte’ 300SEL waar alleen de techniek van aangepast wordt. Over het uiterlijk kunnen we dus redelijk kort zijn: het statige lijnenspel van de W109 SEL (met de L van Lang uiteraard) is intact gebleven. Als we één kanttekening mogen plaatsen: de banden en velgen zijn ook gemoderniseerd en zien er iets te dik uit voor de rest van de auto. Dat klopt net niet helemaal, maar dat is dan ook het enige.

Extra geweld

Uiteraard heeft dat te maken met het feit dat er ruimte gemaakt moest worden voor grotere remmen, in dit geval aangeleverd door Brembo. De bredere banden met nieuwe aluminium velgen zijn inderdaad ook om wat extra geweld aan te kunnen. De verdere technische veranderingen gaan ook niet over één nacht ijs: een volledig op maat gemaakt chassis zorgt ook voor extra versteviging.

LS9

Goed, welk extra geweld is er dan toegevoegd aan deze Mercedes 300SEL restomod? Een motor die een goede en slechte kant heeft. Het gaat namelijk om het ‘LS9’ blok van General Motors. Dit blok kun je kennen uit de Chevrolet Corvette ZR1 (C6) en het is dus een 6.2 liter grote V8 met compressor. Ergens jammer dat er voor een ietwat ‘generieke’ Amerikaanse V8 is gekozen. Bedenk echter wel dat de originele 300SEL in zijn topversie ook een aardig gigantische 6.3 liter grote V8 had, dus qua motorinhoud klopt het wel. Wat de LS9 levert in de 300SEL is niet bekend. Standaard gaat het om 640 pk en 820 Nm, dus reken daar sowieso op.

Derelict

Officieel heet de restomod-versie van de Mercedes 300SEL trouwens ‘Derelict’. Een term voor ‘verwaarloosde’ auto’s waar je kunt zien dat de tand des tijds een impact heeft gehad. Dat is dan ook gebeurd met de 300SEL. Het uiterlijk is ietwat vunzig, alsof de auto net uit een schuur komt.

Maar dat is een bewuste keuze. Al het chroom op de auto is behandeld, alle lampen en ramen zijn vervangen (en waar nodig verrijkt met LED-lampjes) en zelfs de ‘6.3’ badge achterop is vervangen door eentje waar 6.2 op staat. Daarnaast is het interieur ook in topstaat met een Focal-audiosysteem als hoogtepunt.

Prijs

Deze Mercedes 300SEL restomod moet op maat besteld worden op basis van een echte 300SEL. Alle inspanningen van Icon 4×4 gaan je 450.000 dollar kosten. Da’s flink. Hopelijk mag je voor dat geld ook opteren voor een gereviseerde koets.