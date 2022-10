Er was bijna een opvolger voor de Skoda Felicia Fun!

Eén van de leukste pickups ter wereld, de Skoda Felicia Fun, was bijna voorzien van een opvolger op basis van de Skoda Yeti!

Autofabrikanten hebben vaak wat te vieren. Zo is het dit jaar 50 jaar geleden dat BMW voor het eerst met het M-label op de proppen kwam, of Porsche die in hetzelfde jaar met RS op de proppen kwam. Dan is het logisch dat er in het archief wordt gedoken om even allerlei speciale versies erbij te halen.

Skoda Yeti

Soms heb je echter geen reden nodig om even in je archief te duiken. Neem Skoda, die deze week als perfecte week zag om ons eens mee te nemen in de geschiedenis van de Yeti. Aangezien we die op 2 maart 2009 voor het eerst te zien kregen, was dat deze week 13 jaar en 7 maanden geleden. Niet bepaald een mooi afgeronde mijlpaal. Maar goed, wie zijn wij om jullie ook niet even mee te nemen in de geschiedenis van de Yeti?

Skoda Yeti Concept

We kregen voor het eerst lucht van de Skoda Yeti in 2005. Toen nog als designstudie om aan te tonen dat Skoda brood zag in een compacte SUV/crossover en om de nieuwe designtaal voor het eerst te showen. Bovenstaande modellen preken op de IAA in Frankfurt in 2005: de blauwe als vierdeurs crossover en de oranje, vreemd genoeg, als tweedeurs half-cabrio.

Skoda Yeti (2009)

Alles mondde dus uit in de eerste Skoda Yeti in 2009. Iets minder wild dan de concept, maar toch een ietwat ruige kleine crossover. De auto is veelal gebaseerd op bekende VAG-techniek, maar de extra bodemvrijheid en optionele 4×4 zorgde toch voor een terreinwagen-achtige insteek. Daarmee was de Yeti vroeg aanwezig bij de crossover-hype en werd de auto een aardig succes.

Facelift

Als een verrassend leuke kleine crossover was de Yeti dus een succes, hij kon zelfs rekenen op steun van Jeremy Clarkson. De presentator bracht er een geinige review van uit in TopGear, met als klapstuk dat een helikopter erop landde terwijl de auto reed. Een kleine alleskunner dus. De Yeti kreeg echter nooit een opvolger met dezelfde naam, enkel een facelift in 2013. Net even wat strakker met dezelfde techniek. Wel liet de Yeti aan Skoda zien dat SUV’s groot kunnen worden en dus kwam Skoda met de Kodiaq op de proppen. Omdat die een stuk groter is, beschouwt Skoda de Karoq als ‘echte’ opvolger van de Yeti, terwijl de Kamiq er qua grootte het meeste mee overeenkomt.

Over grootte gesproken: de gefacelifte Yeti die Skoda neerzet voor deze Yeti-special is de Chinese versie. Zoals bekend hechten de Chinezen veel waarde aan beenruimte achter en dus is de wielbasis van de Chinese Yeti met 60 mm verlengd ten opzichte van de Europese versie.

Skoda Yeti Pick Up!

Waar het pas echt geinig wordt is dat Skoda ook een doodgeboren concept afstoft: de Skoda Yeti Pick Up! Daarmee is dit de opvolger die de keileuke Skoda Felicia Fun nooit heeft gekregen van Skoda. De Yeti Pick Up is eigenlijk doodsimpel: het is het front en de cabine van een Yeti met een op maat gemaakte bak. Vervolgens plaatste Skoda het geheel op het chassis van een Volkswagen Caddy Maxi. Deze pickup was 4.876 mm lang (de reguliere Yeti 4.223 mm) en dus had je een bak van 1,93 bij 1,17 meter tot je beschikking. Skoda maakt niet duidelijk waarom de Yeti Pick Up het niet tot productie schopte, wel dat het concept en de beslissing om hem niet te bouwen in 2013 ontstonden.

De Skoda Yeti is niet het spannendste wat er ooit is verschenen, maar de guitige crossover wist voor de nuchtere autokoper toch een leuke keuze te zijn. Skoda wist er wereldwijd 630.000 stuks van te verkopen.