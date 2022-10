GMC kopieert Rivian schaamteloos en valt door de mand

Rivian doet hun best om een unieke EV pickup neer te zetten en dat vormde kennelijk inspiratie voor GMC om iets nogal schaamteloos te kopiëren.

In Europa zijn we momenteel vooral bezig met het elektrificeren van middenklasse SUV’s en crossovers. Daar zitten immers de grote getallen. In de VS zitten de grote getallen bij de pickup trucks. Dus is het logisch dat er elektrische versies komen van de populairste trucks, zoals de Ford F-150 en Chevrolet Silverado. Ook is er ruimte voor nieuwe modellen zoals de GMC Hummer EV of Tesla Cybertruck en zelfs geheel nieuwe merken zoals Rivian die gelijk scoren met elektrische trucks.

Rivian

Over Rivian moeten we het even hebben. Nou, Rivian in combinatie met ‘bekende speler’ GMC. Rivian is namelijk een nieuw merk, maar weet flink potten te breken. Gigantische investeringen aan hun zijde, een bijzonder product in de vorm van de R1T (truck) en R1S (SUV) en nu de orderboeken open zijn, blijkt dat ze goed hebben begrepen wat de EV-truck koper wil.

Kopiëren

Logisch dus dat delen van de Rivian R1T voor inspiratie kunnen zorgen voor rivalen. GMC bijvoorbeeld, die voor de nieuwe Sierra EV Rivian aardig schaamteloos hebben gekopieerd. Tenminste, op hun Instagram-pagina. Daar stond korte tijd onderstaande afbeelding op.

Niks mis mee, toch? Nee, tenzij je een goed geheugen hebt en herinnert dat Rivian een tijdje geleden een wel heul gelijke afbeelding de wereld in stuurde. Als je die in spiegelbeeld zet, zoals Allcarnews deed, zie je ineens wat er mis is.

Zoals Loeki de Leeuw zou zeggen: asjemenou! Er is vrij schaamteloos een GMC Sierra EV vanuit dezelfde hoek in dezelfde foto geshopt. Zelfs de opvliegende bladeren en de achtergrond zijn identiek. Allcarnews deelt ook nog onderstaande foto waar duidelijk te zien is dat er ietwat amateuristisch te werk is gegaan om de achtergrond en de voorgrond één te maken.

Verwijderd

Inmiddels heeft GMC de foto van de Rivian, eh, Sierra EV verwijderd. GMC liet weten aan The Drive dat het een foto was die bedoeld was voor de interne designafdeling en nooit gedeeld had mogen worden. Foutje, kan gebeuren. Al snappen wij niet echt wat een slap gefotoshopte foto als dit voor doel heeft in het team.