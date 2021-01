Mercedes 560 TEL is de ultieme stationwagon - Autoblog.nl

De Mercedes 560 TEL is het T-Modell dat Das Haus zelf had moeten maken. Nietwaar?

De stationwagon is een Amerikaans fenomeen dat op dit moment in Noord-Europa populariteit geniet. Het idee is simpel. Je hebt de rijeigenschappen van een sedan met het praktisch genot van een crossover. Het enige is dat aan de stationwagon een ietwat bourgeoisie-esque imago hangt.

Ondanks dat er ook heel erg prijzige stationwagons zijn, is de carrosserievariant niet helemaal salonfähig in de absolute topklasse. Een Audi A8 Avant, BMW 7 Serie Touring en Mercedes-Benz S-Klasse Combi hebben we helaas nooit mogen verwelkomen. Stationwagons opereren minimaal een klasse lager. Toch zijn er gelukkig altijd coachbuilders die een uitzondering op de regel zijn. Zoals de Mercedes 560 TEL die je op de afbeeldingen ziet.

Mercedes 560 TEL

Maar wat is dan een Mercedes 560 TEL? De basis voor deze creatie is misschien wel de beste auto die ooit gebouwd is, de ‘W126‘. Dat was de S-Klasse die van 1979 tot 1991 werd geproduceerd. Het meestwerk werd door Bruno Sacco ontworpen. De S-Klasse is statig en elegant. Als je daarmee aan de slag gaat, vermink je het ontwerp.

Caro Hamburg

Gelukkig heeft carrossier Caro uit Hamburg heel erg zijn best gedaan. De conversie is namelijk bijzonder geslaagd te noemen. Natuurlijk, als je goed kijkt kun je zien dat de auto in basis niet als stationwagon ontworpen is. De Mercedes 560 TEL is grotendeels opgebouwd uit originele Mercedes-onderdelen. De achterlichten komen bijvoorbeeld van een E-Klasse T-modell.

Motor Mercedes 560 TEL

Gelukkig hebben ze bij Caro wel de goede smaak gehad om meteen de duurste versie te pakken, een heuse 560. Deze is voorzoen van een 5.6 liter V8 die goed is voor 279 volvette paarden en 430 Nm aan koppel. De auto is geheel volgens de toen heersende mode two-tone, zwart met een grijze onderkant en bumpers. Gelukkig is de auto voorzien van heerlijke putdeksel-velgen.

Interesse? De auto wordt bij RM Sotheby’s te veil aangeboden. Verwacht wordt dat de Mercedes 560 TEL zo’n 30 tot 40 mille (in dollars) moet gaan opbrengen.