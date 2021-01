DTE GR Yaris met meer power is nog leuker - Autoblog.nl

De DTE GR Yaris is net een wat leuker. Meer vermogen is immers altijd beter.

Het best knap dat Toyota op dit moment het merk voor de petrolhead is geworden. Dankzij de GR Yaris, GR Supra en de nieuwe GR Super Sport hypercar is het merk (naast de pareltjes van Lexus zoals de LC500) lekker bezig.

Nu is hun kleinste wapenfeit de meest interessante. Een dure coupé maken of hypercar is niet zo heel erg moeilijk. Als de basis een relatief modale B-segment hatchback is, dan wordt het al een stuk lastiger. De Toyota GR Yaris bewijst dat het dus wel gewoon kan. Dan moet je overigens wel kiezen voor de versie met het Performance pakket, in tegenstelling tot onze testauto.

Reserves

Omdat het een Japanse auto is, gaan we ervan uit dat er wat reserves aanwezig zijn. Tunen is een tweede natuur in Japan (als het geen eerste is). De GR Yaris heeft een unieke 1.6 driecilinder met turbo. Deze motor heeft al een vrij hoog specifiek vermogen. Collega @Loek wist al mede te delen dat de Britse specialist Litchfield aan het broeden is op nieuwe upgrades.

DTE GR Yaris

Wil je iets dichter bij huis een snellere Yaris, dan is er goed nieuws. Het Duitse DTE Tuning heeft namelijk de ECU weten te kraken. De Duitsers hebben een upgrade ontwikkeld waarmee de DTE GR Yaris net even wat power dan standaard levert. Ter referentie, standaard is de motor goed voor 261 pk (bij 6.500 toeren) en 360 Nm aan trekkracht (van 3.000 tot 4.600 toeren).

Vermogen DTE GR Yaris na tuning

Na de elektronische massagekuur levert de motor in de DTE GR Yaris precies 299 pk, 38 meer dan voorheen. Het koppel bedraagt nu 405 Nm, 45 meer dan standaard. Dat is niet het enige wat ze bij DTE Tuning hebben gedaan. De DTE GR Yaris heeft net als het origineel drie rijmodi. Die heeft DTE allemaal aangepast. Dus in Sport heb je de volle 305 pk, maar in efficieny is het mogelijk om 15% zuiniger dan voorheen te rijden.

Ook moet de DTE GR Yaris leuker zijn om te rijden. Ze hebben namelijk de ‘PedalBox’-tune uitgevoerd. Het idee is vrij simpel, met een druk op de knop kun je de gaspedaalrespons verbeteren. Tegenwoordig is dat bij auto’s vrij dramatisch gesteld. Enerzijds vanwege de turbo’s die moeten opspoelen, maar voornamelijk om zo zuiniger te kunnen zijn in de emissietests. Kortom, de rappe Yaris is zo rapper én leuker. De prijzen zijn nog onbekend.